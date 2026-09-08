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Toroslar'da planlı baskın: jandarma 2 kilogram esrar ele geçirdi

Mersin'de jandarma ekiplerinin Toroslar'da düzenlediği baskında 2 kilogram esrar ele geçirildi; E.K. ve D.Ş. gözaltına alındı, adli işlemler sürüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Toroslar'da planlı baskın: jandarma 2 kilogram esrar ele geçirdi

Toroslar'da planlı baskın: jandarma 2 kilogram esrar ele geçirdi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında merkez Toroslar ilçesinde iki şüpheli tespit edildi.

operasyon ayrıntıları:

Belirlenen şüpheliler E.K. ve D.Ş. hakkında düzenlenen baskınla müdahale edildi ve her iki kişi yakalandı. Operasyonu yürüten ekiplerin tespit ve müdahale süreci, soruşturmayı yöneten Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde gerçekleştirildi.

ele geçirilen madde ve soruşturma:

Gözaltına alınan şüphelilerin araç ve evinde yapılan aramalarda 2 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.K. ve D.Ş. hakkında adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın savcılık talimatları doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

MERSİN&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ BASKINDA 2 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ...

MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ BASKINDA 2 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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