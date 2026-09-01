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Tortum dönüşünde kaza: Oltu'da üç genç son yolculuğuna uğurlandı

Oltu'da kazada yaşamını yitiren düğün fotoğrafçısı üç genç için Narmanlı ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında hüzünlü cenaze töreni yapıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tortum dönüşünde kaza: Oltu'da üç genç son yolculuğuna uğurlandı

Kaza ve ölümler:

Erzurum’un Oltu ilçesinde dün gece saat 00.37 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, düğün fotoğrafçılığı yapan üç genç yaşamını yitirdi. Oltu’daki bir nişan töreninden Tortum’a döndükleri belirtilen gençlerin isimleri Can Polat Kazır (19), Ahmet Emin Özçelik (20) ve Yiğit Yalçın (17) olarak kaydedildi. Kazada, sürücünün kontrolünden çıkan 25 FD 007 plakalı otomobil, yol genişletme çalışmalarının sürdüğü alana yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Kaza yerinde hayatını kaybedenler arasında Can Polat Kazır ve Ahmet Emin Özçelik bulunurken, ağır yaralanan Yiğit Yalçın kaldırıldığı Tortum Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailelerden edinilen bilgiye göre üç genç de ailelerinin tek erkek evladıydı; acı haber yakınlarını derinden etkiledi.

Cenaze töreni ve tepkiler:

Gençler için bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının ve duaların hakim olduğu törende, yakınların ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Kılınan namazın ardından Can Polat Kazır ve Yiğit Yalçın Asri Mezarlık’ta, Ahmet Emin Özçelik ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kaza yeri ve olayın seyrine dair bilgiler:

Kaza, Oltu-Erzurum kara yolunun Aksu Mahallesi yakınlarında kaydedildi. İddialara göre araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol genişletme çalışmalarının sürdüğü alana düştü; çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 5 metre aşağılara yuvarlandı. Olayın oluş şekli ve yaralanma derecesi kaynaklarda bu şekilde yer aldı. Yaşamını yitiren gençlerin mesleği düğün fotoğrafçılığı olarak belirtilirken, vefat haberinin ardından bölge halkı ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.

Bu acı tablo, gençlerin geride bıraktığı aileler ve sevenleri için derin bir yas atmosferi oluşturdu; cenaze törenlerinde sıkça dualar edildi ve gençler son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden 3 genç gözyaşlarıyla toprağa verildi: Bu acıya yürek dayanmaz

Kazada hayatını kaybeden 3 genç gözyaşlarıyla toprağa verildi: Bu acıya yürek dayanmaz

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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