Torununun sözüyle değişen hayat: 35 yıllık sigarayı bıraktı, temiz kokmayı seçti

Torununun sözleriyle başlayan bırakma kararı

Malatya'da Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 52 yaşındaki Yasin Akgeyik, 35 yıllık sigara alışkanlığını torununun sözleri üzerine bitirme kararı aldı. Akgeyik, evde ailesinin sarılmak istemediğini hissettiğini ve torununun 'dede çok pis kokuyorsun' sözünün bu kararı almasında belirleyici olduğunu söyledi.

Bırakma motivasyonu ve sağlık yakınmaları:

Yıllar içinde sigaranın günlük yaşamını zorlaştırdığını, özellikle astım şikayetleri ve merdiven çıkarken yaşadığı nefes darlığının hayat kalitesini düşürdüğünü belirten Akgeyik, 'İki kat yukarı çıkamıyordum, merdiven çıkamıyordum, tıkanıyordum' diyerek sağlık sorunlarının da kararında etkili olduğunu ifade etti. Aile içindeki olumsuz geri bildirimler ve fiziksel kısıtlanmalar birleşince bırakma isteği güçlendi.

Poliklinik desteği ve uygulanan tedavi:

Akgeyik, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurduğunu ve burada kendisine uygun tedavi verildiğini anlattı. Görüştüğü Dr. Eyüp Kaplan'ın verdiği ilacı düzenli kullandığını belirten Akgeyik, 'Yaklaşık 10 aydır sigara içmiyorum. Bir kere zorlandığım anlar oldu ama iradeye sahip çıkmak önemli' dedi ve bir daha başlamamak için tek bir denemeye bile izin vermediğini vurguladı.

Dr. Eyüp Kaplan, Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde yürütülen çalışmaları anlatarak, hastaların karbonmonoksit düzeyleri ile nikotin bağımlılık seviyelerinin ölçüldüğünü söyledi. Kaplan, 'Hastalarımıza uygun bir bırakma planı düzenliyoruz. Uygun olmaları durumunda psikososyal destek ve ilaç tedavisi düzenliyoruz' ifadelerini kullandı.

Akgeyik, poliklinikte verilen destek ve kendi kararlılığının birleşmesiyle sigarayı bırakabildiğini belirterek, 'Şu an hiç aklıma bile gelmiyor' diye konuştu.

Bırakmanın günlük yaşama etkileri:

Sigarayı bırakmanın kısa vadeli etkileri olarak Akgeyik, nefes almasının ve yürüme kapasitesinin arttığını; iki kat çıkarken yaşadığı nefes darlığının azaldığını aktardı. Uzun vadede ise en büyük mutluluğunun torununun artık yanına geldiğinde 'temiz kokuyorsun' demesi olduğunu söyledi. Akgeyik, bu değişimin hem fiziksel hem de duygusal olarak kendisine güç verdiğini belirtti.

Hikâye, sigarayı bırakma sürecinde aile desteği, düzenli tıbbi takip ve bireysel kararlılığın nasıl birleştiğine dair somut bir örnek sunuyor; Yeşilyurt polikliniğinin uygulamaları ise benzer durumda olanlara yol gösterici nitelikte.

"DEDE ÇOK PİS KOKUYORSUN" SÖZÜ SİGARAYI BIRAKTIRDI