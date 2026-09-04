Tosya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı

kaza orta yol mevkisinde meydana geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Orta Yol mevkisinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre S.M. idaresindeki 37 AAY 392 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile M.D. yönetimindeki 37 BJ 384 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

kaza anı ve araçtaki yaralılar:

Çarpışma sırasında her iki sürücü ile otomobilde bulunan A.A.D. ve M.D. yaralandı. Olay yerinden gelen ilk haberler, yaralıların durumunun müdahale için acil tıbbi destek gerektirdiğini gösterdi. Kazada ölen olmadığı bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hepsini Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlatarak çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturma yürütüyor.

Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı