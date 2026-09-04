Tosya'nın 2027 hedefi: açık ceza infaz kurumu arsası meclisten geçti

Tahsis kararı ve meclis süreci:

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde inşa edilmesi planlanan 480 kişilik açık ceza infaz kurumu için arsa tahsisi, Tosya Belediyesi Meclisi’nde oy birliğiyle karara bağlandı. Belediye meclis toplantısında, projenin inşa edileceği arazi olarak belirlenen Tosya, Karşıyaka Mahallesi 1230 Ada, 2 Parsel üzerindeki belediyeye ait taşınmazın tahsisi gündeme geldi. Bakanlık incelemelerinde söz konusu parselin ceza infaz kurumu yapımına uygun olduğu tespit edildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü projenin 2027 Yılı Yatırım Programı’na teklif edildiğini bildirmiş, daha sonra konu Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla resmî sürece alınmıştı. Belediye meclisindeki oylamada MHP ve AK Parti grubundaki üyelerin ortak kararıyla tahsis işlemi onaylandı.

Sonraki adımlar ve vekil desteği:

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, süreci aylardır titizlikle takip ettiklerini belirterek yatırımı ilçe için önemsediklerini vurguladı. Başkan Kavaklıgil, projenin yatırım programına alınmasının önemli bir eşik olduğunu ifade ederek, Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci'den destek talep etti. Başkanın sözleri, sürecin milletvekillerinin desteğiyle yatırım programına kesin olarak girebileceği yönünde oldu.

Kavaklıgil, bundan sonraki aşamada vekillerle yapılacak görüşmelerde projenin hangi aşamada olduğunun netleştirileceğini ve 2027 yılı yatırım programına alınması için izlenecek yol haritasının belirleneceğini söyledi. Ayrıca AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı ve AK Parti Tosya İlçe Başkanlığı ile koordineli hareket edileceğini, bu yatırımın yalnızca belediyenin değil, ilçenin ortak hedefi olduğunu dile getirdi.

Belediye tarafından tahsis edilen arsanın büyüklüğü ve konumu, yatırımın fizibilitesi açısından bakanlık nezdinde uygun bulunmuş durumda. Önümüzdeki dönemde yapılacak yazışma ve görüşmelerle, projenin 2027 yatırım programına dahil edilmesi için gerekli adımlar atılacak ve süreç yakından takip edilecek.

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE İNŞA EDİLMESİ PLANLANAN 480 KİŞİLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU'NUN İNŞA EDİLECEĞİ ARSANIN TAHSİSİ, TOSYA BELEDİYESİ MECLİSİ'NİN OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.