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Trabzon, 25 ülkeden gelen hastalara ileri tedavi merkezi oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi son bir yılda 25 ülkeden 2 bin 970 hastaya ileri düzey sağlık hizmeti sunarak sağlık turizminde öne çıktı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Trabzon, 25 ülkeden gelen hastalara ileri tedavi merkezi oldu

Trabzon sağlık turizmi merkezine dönüşüyor

Son bir yıl içinde 25 ülkeden gelen 2 bin 970 hasta, tedavi için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Yurtdışından gelen hasta profilindeki çeşitlilik, Trabzon'un sadece bölgesel değil uluslararası ölçekte de bir sağlık merkezi haline geldiğini gösteriyor.

hasta profili ve tedavi alanları:

Hastaneye başvuranların büyük bir kısmı ileri düzey tedavi gerektiren vakalardan oluşuyor. Özellikle kanser vakaları, kardiyak problemler, çocuk cerrahisi ve ürolojik sorunlar öne çıkan alanlar arasında yer alıyor. KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş hastane olarak "Yurt dışından ileri vakalar daha fazla geliyor" değerlendirmesinde bulunarak, hemen hemen her branştan hasta kabul ettiklerini belirtiyor.

sezonluk eğilimler ve ulaşım avantajı:

Yaz döneminde Körfez ülkelerinden gelen hasta sayısında belirgin bir artış yaşanıyor. Bunun yanı sıra Norveç, Hollanda, Almanya, Mısır ve Burkina Faso gibi uzak coğrafyalardan başvurular olurken, Gürcistan ve Orta Asya ülkelerinden gelen hasta akışı yıl boyunca sürüyor. Başhekim Tekinbaş, Orta Asya'dan bazı ülkelere direkt uçuşlar olması nedeniyle ulaşımın kolaylaştığını ve bunun hasta kabulünü desteklediğini vurguluyor.

Hastanenin uluslararası hasta kabulünde önceliği, sayısal büyümeden ziyade hizmet kalitesini korumak olarak belirtiliyor. Tekinbaş, sağlık turizminde "doğal ve organik" bir büyüme tercih ettiklerini, yapay büyümeden kaçındıklarını ifade ediyor.

Yönetim açısından da bakıldığında, uluslararası hastaların yalnızca ekonomik bir gelir kaynağı olarak görülmediği, aksine çözülemeyen sağlık sorunlarını gidermeye odaklanılmış bir yaklaşımın benimsendiği aktarılıyor. Başhekim Tekinbaş, kurumun bilimsel başarı ve hizmet niteliğini korumanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirtiyor.

KTÜ Farabi Hastanesi’nin bu dönemde sunduğu hizmetler, Trabzon'un sağlık turizminde kalıcı bir aktör olma hedefini destekliyor; hem bölgesel erişim avantajı hem de ileri düzey vakalarda sağlanan çözümler bu sürecin temel dayanaklarını oluşturuyor.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) FARABİ HASTANESİ, SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DÜNYANIN FARKLI...

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) FARABİ HASTANESİ, SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN GELEN HASTALARA ŞİFA OLMAYA DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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