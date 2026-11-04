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Trabzon'da açılışa hazırlanan spor temalı millet bahçesi Avni Aker'de amatör futbola nefes aldıracak

Avni Aker'deki Türkiye'nin ilk spor temalı Millet Bahçesi, 45x90 m sentetik saha, tribün ve kulübelerle bu ay içinde gençlere açılacak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzon'da açılışa hazırlanan spor temalı millet bahçesi Avni Aker'de amatör futbola nefes aldıracak

Avni Aker'de son rötuşlar

Türkiye'nin ilk ve tek spor temalı Millet Bahçesi niteliğini taşıyan alanda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen düzenlemelerde sona gelindi. Avni Aker Millet Bahçesi'ndeki eski çim saha, yoğun kullanıma uygun bir sentetik zemine dönüştürüldü ve açılış için son rötuşlar yapılıyor.

Projenin özellikleri:

Yapımı son aşamaya gelen tesiste, 8-14 yaş arasındaki çocukların antrenman ve maç yapabileceği 45x90 metre ölçülerinde sentetik çim saha yer alıyor. Tesis kapsamında tribün ve sporcuların kullanımı için yedek kulübeleri de bulunuyor. Projenin yatırım bedeli yaklaşık 13 milyon 253 bin lira olarak açıklandı.

Amatör futbola katkısı:

Avni Aker bölgesi, Trabzon'un zengin spor kültürünü ve futbol hafızasını barındırıyor; burada bulunan Yavuz Selim Sahası ile eski Avni Aker Stadı gibi mekânların mirası, yeni sentetik saha ile amatör futbol geleneğinin sürdürülmesini hedefliyor. Sentetik zemin, yoğun kullanım ve hava koşullarından daha az etkilenme avantajı sağlayarak çocukların ve gençlerin düzenli antrenman yapmasına imkan tanıyacak.

Sahada son incelemeler sürüyor; projenin bu ay içinde hizmete girmesi bekleniyor ve bölgedeki amatör spor faaliyetlerine yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor.

İÇİNDE FUTBOL SAHASI VE TRİBÜNÜ BULANAN TÜRKİYE&#039;NİN İLK VE TEK SPOR TEMALI MİLLET BAHÇESİ’NDE...

İÇİNDE FUTBOL SAHASI VE TRİBÜNÜ BULANAN TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK SPOR TEMALI MİLLET BAHÇESİ’NDE AÇILIŞ İÇİN SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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