Trabzon'da palamut bolluğu tezgâhlarda fiyatları düşürdü

Trabzon'da palamut avcılığı sürüyor

1 Eylül 2026'da başlayan balıkçılık sezonunda Trabzon sahillerinde palamut avcılığı yoğun şekilde devam ediyor. Sezonun açılışından bu yana kaydedilen av hareketliliğinde, kent genelinde avlanan palamut miktarının 12 bin kilograma ulaştığı belirtildi.

Tezgâhlarda düşen fiyatlar ve tüketici ilgisi:

Karadeniz'de son 25 yılın en yoğun palamut avı yaşanırken, bol av tezgâhlara da yansıdı. Balıkçılar, palamut fiyatlarının zaman zaman tanesi 40 TL seviyelerine gerilediğini aktarıyor. Uygun fiyatlar vatandaşların taze palamut talebini artırırken, bu dönemin tuzlama ve kışlık hazırlık için değerlendirilmesi öneriliyor.

Balıkçıların değerlendirmeleri:

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış bu yıl palamut avının verimli geçtiğini vurgulayarak, "Fiyatı zaman zaman 40 TL’ye kadar düştü. Vatandaş bu sene palamuta doydu. Son yılların en iyi sezonunu yaşıyoruz ki sezon halen devam ediyor. Halkımız tarafından bilinen son dönemlerde palamut tuzlama dönemi başladı. Bir süre de bu şekilde devam eder. Şu an tuzlamanın tam zamanı çünkü palamut büyüdü, yağlandı, tam tuzlanacak kıvama geldi. Sezon başladığından beri palamut hız kesmeden avlanmaya devam ediyor" dedi.

Diğer bir esnaf Emin Avcı ise sezonu "Son 25 yılın en yoğun sezonu. En yoğun palamut sezonu bu sene oldu. Fiyatı bir ara 35-40 TL’ye kadar düştü. Şu an tuzlama ve buzluğa atma zamanı. Yoğun bir şekilde palamuda talep var. Tahminime göre palamut bolluğu 1-2 ay daha sürer. Palamudun biteceği yok, her taraftan palamut fışkırıyor. Vatandaş da talep gösteriyor. Tuzlamasını yapacak olan da yapsın" sözleriyle değerlendirdi.

Balıkçılar, mevcut av bolluğunun hem taze tüketim hem de kış hazırlıkları açısından avantaj sağladığını belirtiyor ve sezonda avlanmanın sürdüğünü ifade ediyor.

1 EYLÜL 2026’DA BAŞLAYAN BALIKÇILIK SEZONUNDA TRABZON’DA PALAMUT AVCILIĞI DEVAM EDİYOR. SEZONUN AÇILIŞINDAN BUGÜNE KADAR TRABZON’DA AVLANAN PALAMUT MİKTARININ 11 BİN 600 KİLOGRAMA ULAŞTIĞI BELİRTİLDİ.