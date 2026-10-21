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trabzonspor 159. avrupa maçına çıkıyor: hearts ile evde karşılaşma

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Hearts'la yapacağı maçla Avrupa'daki 159. sınavına çıkıyor; 29 yıl sonra İskoç rakiple karşılaşacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

trabzonspor 159. avrupa maçına çıkıyor: hearts ile evde karşılaşma

Trabzonspor, Hearts maçıyla Avrupa'da 159. sınavına çıkıyor:

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Hearts'ı sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159. maçına hazırlanıyor. Bordo-mavililer, turnuvadaki ikinci haftada yarın saat 19.45'te oynanacak karşılaşmayla lige devam edecek. İlk hafta deplasmanda KuPS'u 4-2 yenerek gruba iyi başlamışlardı.

konferans ligi ve kulübün son dönemi:

Trabzonspor, bu maçla birlikte UEFA Konferans Ligi'nde 10. kez sahaya çıkacak. Karadeniz ekibi organizasyonda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Molde ile eşleşmiş ve bugüne dek Konferans Ligi'nde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı; bu müsabakalarda 11 gol kaydederken, kalesinde 14 gol gördü.

avrupa serüveni: istatistikler ve tarihi anlar:

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar 158 karşılaşma oynadı; bu maçlardan 57'sini kazandı, 62'sinde mağlup oldu ve 39'unda berabere kaldı. Kulübün Avrupa serüveni 1976-1977 sezonunda başladı. Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 maç oynayan bordo-mavililer, toplamda 198 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında 29 yıl sonra yeniden bir İskoç takımıyla eşleşiyor; daha önce 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası'nda Dundee United ile karşılaşmış, ilk maçı 1-0 kazanıp rövanşta 1-1 berabere kalarak turu geçmişti.

Tarih boyunca bordo-mavililer birçok çarpıcı galibiyet elde etti. 1976-1977'de Liverpool'u, 1983-1984'te Inter'i ve 1990-1991'de Barcelona'yı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 mağlup ettiler. Inter'e karşı elde edilen başarı, 14 Eylül 2011'de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında deplasmanda alınan 1-0 galibiyetle bir kez daha tekrarlandı.

Bordo-mavililerin Avrupa'daki en farklı galibiyeti, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Vllaznia'yı 6-0 yenmesiyle kaydedildi. En farklı mağlubiyet ise 1990-1991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın ilk tur rövanşında Barcelona'ya karşı alınan 7-2 skoruydu.

Hearts karşılaşması, Trabzonspor'un Avrupa tarihindeki istatistiklerini pekiştirme ve unutulmaz anılarına bir yenisini ekleme fırsatı olacak; bordo-mavililer, sahadaki performansıyla bu geleneği sürdürmeyi hedefliyor.

UEFA KONFERANS LİGİ&#039;NİN 2. HAFTASINDA İSKOÇYA TEMSİLCİSİ HEARTS&#039;I KONUK EDECEK OLAN TRABZONSPOR...

UEFA KONFERANS LİGİ'NİN 2. HAFTASINDA İSKOÇYA TEMSİLCİSİ HEARTS'I KONUK EDECEK OLAN TRABZONSPOR, AVRUPA KUPALARINDAKİ 159. MAÇINA ÇIKACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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