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Trabzonspor kaybının ardından Çimşir: takımımız toparlanmasını bilir

Trabzonspor teknik sorumlusu Hüseyin Çimşir, Konyaspor mağlubiyetinin ardından takımın çalışarak toparlanacağını ve hedeflerden sapılmayacağını söyledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 23:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor kaybının ardından Çimşir: takımımız toparlanmasını bilir

Maç değerlendirmesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Takımın teknik sorumlusu Hüseyin Çimşir, maç sonrasında hem sahadaki aksaklıkları hem de taktiksel değerlendirmeleri basın mensuplarıyla paylaştı.

ilk yarıdaki sorunlar:

Çimşir, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirterek sözlerine başladı: "Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Maalesef maçın başında yemiş olduğumuz golle geriye düştük." Teknik sorumlu, özellikle ilk 20-25 dakika içinde takımın oyunun içinde olamadığını ve gerekli reaksiyonu gösteremediğini vurguladı.

Maçın genelinde topla fazla oynama olmasına rağmen takımın basit top kayıpları nedeniyle rakibe geçiş fırsatları verdiğini ifade eden Çimşir, üçüncü bölgedeki aksiyonların istenen düzeyde etkili olamadığını ve ceza sahasına girişlerde saha içindeki konumlanmanın problem yarattığını aktardı.

gelecek planı ve galatasaray maçı:

Çimşir, alınan sonuca rağmen morallerin bozulmaması gerektiğini belirterek, "Biz iyi bir takımız buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz" dedi ve hedeflerinden sapma olmadığını tekrar etti.

Galatasaray müsabakasıyla ilgili soruya ise teknik sorumlu, karşılaşmayı geride bırakıp en iyi kadro ve en iyi hallerinde hazırlıklarını sürdüreceklerini söyledi: "Önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı artık geride bırakıp en iyi kadroyla en iyi halimizde Galatasaray maçına hazırlanacağız".

TRABZONSPOR TEKNİK SORUMLUSU HÜSEYİN ÇİMŞİR, &quot; ÖNCELİKLE KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ. MAALESEF...

TRABZONSPOR TEKNİK SORUMLUSU HÜSEYİN ÇİMŞİR, " ÖNCELİKLE KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ. MAALESEF MAÇIN BAŞINDA YEMİŞ OLDUĞUMUZ GOLLE GERİYE DÜŞTÜK. ÖZELLİKLE İLK 20-25 DAKİKA OYUNUN İÇERİSİNDE OLAMADIK, REAKSİYON VEREMEDİK. GENEL İTİBARİYLE İLK YARIDA BASİT TOP KAYIPLARIYLA BERABER, RAKİBE GEÇİŞ FIRSATLARI VERDİK" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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