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Trabzon'un genç yetenekleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarına girdi

Trabzon’un Yetenekler Futbol Okulu’ndan çıkan 10-11 yaşındaki Barbaros Aydın, Yağız Aktaş ve Kerem Tuna Yıldırım büyük kulüplerin altyapılarına katıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzon'un genç yetenekleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarına girdi

Trabzon’dan altyapıya açılan yeni köprü

Trabzon'daki genç futbolcu havuzunun ülke çapında dikkat çekmesi, yerel okulların çıktılarının büyük kulüplerin radarına girmesine neden oldu. Son dönemde Yetenekler Futbol Okulundan Fenerbahçe ve Galatasaray altyapılarına transfer olan oyuncular bunun somut örnekleri arasında yer alıyor.

kimler transfer oldu:

Okuldan Fenerbahçe altyapısına giden oyuncular arasında 10 yaşındaki kanat oyuncusu Barbaros Aydın ile 10 yaşındaki orta saha oyuncusu Yağız Aktaş bulunuyor. Ayrıca 11 yaşındaki kaleci Kerem Tuna Yıldırım ise Galatasaray altyapısına transfer edildi. Bu hamleler, Trabzon'daki altyapı çalışmalarının sadece şehir içinde değil, ülke genelinde de karşılık bulduğunu gösteriyor.

okulun vizyonu ve değerlendirme:

Yetenekler Futbol Okulu Koordinatörü Ercan Aktaş, amaçlarının Türk futboluna sporcu kazandırmak ve oyuncuların gelişimlerini sürdürebilecekleri hedef takımlara yönlendirmek olduğunu vurguladı. Aktaş, "Trabzon’da çok yetenekli sporcular var. Biz bu sporcuların vizyonlarını ve misyonlarını sürdürmek adına sadece bu şehirde değil de Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve önemli kulüplerinde fırsat bulmaları halinde neler yapacaklarını göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aktaş ayrıca, "Barbaros, Yağız ve Kerem sadece bu çocuklardan bir kaçı. Trabzon bir futbol şehri, futbolcu fabrikası. Bu fabrikadan çıkacak her ürün ve her futbolcu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin dikkatini çekiyor" diye konuştu. Bu sözler, okulun hem yetenek keşfi hem de oyuncu gelişimini takip etme işlevine ışık tutuyor.

Trabzon merkezli futbol okulları, altyapı eğitimi ve yetenek keşfi çalışmalarını sürdürürken, büyük kulüplerle kurulan ilişkiler genç sporcular için yeni fırsatlar yaratıyor. Bu süreç, hem oyuncuların kariyer gelişimi hem de Türk futbolunun uzun vadeli oyuncu arzı açısından kritik önem taşıyor.

11 YAŞINDAKİ KALECİ KEREM TUNA YILDIRIM GALATASARAY&#039;A GİTTİ.

11 YAŞINDAKİ KALECİ KEREM TUNA YILDIRIM GALATASARAY'A GİTTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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