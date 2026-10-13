Trafik levhasına çarpıp arazide takla atan otomobilde 1 yaralı

Trafik levhasına çarpan otomobil arazide takla attı

Karaman merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, paketlenmiş mısır silajlarının bulunduğu araziye düşerek takla attı.

Kaza ve müdahale:

Olayda, 42 JK 723 plakalı otomobili kullanan O.P. (23) ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. (17) vardı. Kazada M.D. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobilde çıkan alevler, jandarma ekiplerinin tüple müdahalesiyle söndürüldü; itfaiye ekipleri ise araçta soğutma çalışması yaptı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı, yakınlardaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın kontrolden çıktıktan sonra trafik levhasına çarpması ve takla atarak araziye devrilmesi yer alıyor. Olayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

Önemli ayrıntılar: Kaza yeri, araç plakası ve kazaya karışan kişilerin isim ve yaşları yetkili raporlarda korunduğu şekilde aktarılmıştır. Soruşturma ilerledikçe olayın kesin nedenine ilişkin ayrıntılar açıklanacaktır.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TRAFİK LEVHASINA ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATARAK ARAZİYE DEVRİLDİĞİ KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.