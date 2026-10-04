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Trafik polisinin avuç dolusu müdahalesi: Hatay'da takdir topladı

Hatay Antakya'da üç aracın karıştığı kazada yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatarak güvenlik sağlayan trafik polisi takdir topladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:04

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Trafik polisinin avuç dolusu müdahalesi: Hatay'da takdir topladı

Olayın detayları:

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen üst geçidi yakınlarında 3 aracın karıştığı maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası araçlardan yola yağ döküldü ve bu durum, bölgede yeni bir kazaya yol açma riski taşıdı.

Polisin müdahalesi:

Bölgede görevli bir trafik polisi, olay yerindeki güvenliği sağlamak için hızlıca harekete geçti. Polis, çevrede temin edebildiği kumu avuçlarıyla taşıyarak yağın üzerini kapattı ve kayma riskini azaltmaya çalıştı. Bu müdahale, bölgedeki trafiğin kısa sürede daha güvenli hale gelmesini sağladı.

Değerlendirme:

Büyük ekipman veya uzun hazırlık süresi olmaksızın yapılan bu tür anlık müdahaleler, özellikle şehir içi yollarda ikincil kazaların önlenmesinde belirleyici olabilir. Bu davranış, görev bilinci ve pratik çözümler üretme yaklaşımı olarak takdir topladı; küçük ama hızlı adımların trafik güvenliğine katkısı burada somut biçimde görüldü.

HATAY’DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASI SONRASI YENİ BİR KAZA YAŞANMAMASI İÇİN YOLA DÖKÜLEN...

HATAY’DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASI SONRASI YENİ BİR KAZA YAŞANMAMASI İÇİN YOLA DÖKÜLEN YAĞIN ÜZERİNİ AVUÇLARIYLA KUM TAŞIYARAK KAPATAN TRAFİK POLİSİ DAVRANIŞIYLA TAKDİR TOPLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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