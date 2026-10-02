Trafikte eylül bilançosu: Bolu'da 162 bin araç kontrol edildi, binlerce sürücüye ceza

Trafikte eylül bilançosu:

Bolu'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla kent genelinde sürdürülen denetimlerde ekipler, eylül ayı boyunca yoğun uygulamalar gerçekleştirdi. Yetkililerce yapılan açıklamaya göre hedef, trafik kurallarına uyumu sağlamak ve kazaları azaltmak olarak belirtildi.

Uygulamanın kapsamı ve sayılsal veriler:

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri tarafından 1-30 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve bağlantı yollarında toplam 47 bin 678 trafik uygulaması yapıldı. Bu uygulamalarda toplam 162 bin 273 araç kontrol edildi ve trafik kurallarını ihlal ettiği veya evrak eksikliği tespit edilen 8 bin 367 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin amacı ve devamı:

Yetkililer, denetimlerin temel amacının trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek olduğunu vurguladı. Denetimlerin kent genelinde planlı şekilde devam edeceği bildirildi; sürücülerin kurallara riayet etmesinin, hem bireysel güvenlik hem de toplumsal trafik akışı açısından önem taşıdığına dikkat çekildi.

BOLU’DA TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA EKİPLER TARAFINDAN EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 162 BİN 273 ARAÇ KONTROL EDİLİRKEN, KURALLARA UYMADIĞI TESPİT EDİLEN 8 BİN 367 SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.