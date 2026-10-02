Trafikte motosikletlerin yükselişi: kazalar, acil servis yükü ve iller arası farklılık

veriler ve eğilimler:

Türkiye'de trafikte motosiklet sayısının hızlı artışı, kazaların yapısını ve acil sağlık hizmetlerine yansımasını beraberinde getirdi. TÜİK verilerine göre 2026 yılında motosiklet sayısı 7,6 milyonu geçti; Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz, sokaklarda gördüğümüz araçların %30'undan fazlasının motosiklet olduğunu belirtiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 2025 verileri, yıl içinde meydana gelen 288 bin 318 trafik kazasının yüzde 50,2'sinin motosikletlerle ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu oran 2024'te yüzde 45,7 düzeyindeydi; yani motosikletlerin kazalara karışma oranı araç sayılarındaki paylarından daha hızlı yükseliyor.

yerel farklılıklar:

Bazı illerde motosiklet sayısının otomobil sayısını geçtiği dikkat çekiyor. Manisa, Muğla, Kilis, Aydın, Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak bu iller arasında yer alıyor; bu durum, ulaşım alışkanlıklarındaki değişimin coğrafi olarak da dağıldığını gösteriyor.

sağlık yükü ve acil servis verileri:

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz'ün aktardığı bir yıllık istatistiklere göre acil servise başvuran 1.149 trafik kazası vakasının 389'u motosiklet kazalarından oluşuyor. Ayrıca kayıtlarda 50'den fazlası kuryelerin karıştığı iş kazası olarak göze çarpıyor.

Motosiklet kazalarında yaşanan can kayıpları da kaygı verici; aynı dönemde motosiklet kazalarında 1.675 kişinin hayatını kaybetmesi, bu sorunun yalnızca sürücü sayısındaki artışla açıklanamayacağını ortaya koyuyor. Gündüz, motosiklet kazalarının sıkıntısının sadece kaza günü ile sınırlı kalmayıp felç, kalıcı sakatlık ve ömür boyu bakıma muhtaç bireyler doğurabildiğini vurguluyor.

davranış ve önleme ihtiyacı:

Gündüz'ün değerlendirmesine göre trafikteki bu yeni gerçek, hem otomobil sürücüleri hem de motosiklet kullanıcıları için davranış değişikliğini zorunlu kılıyor. Otomobil sürücülerinin kapı açma, viraj alma, durma veya sağa yanaşma gibi durumlarda her zaman motosiklet gelebileceğini varsayarak daha dikkatli olmaları; motosiklet sürücülerinin ise şerit ihlali yapmaması ve gerekli ekipmanları kullanarak trafiğe çıkması gerekiyor. Ayrıca her iki tarafın da eğitimlerini bu duruma göre güncellemesinin önemine dikkat çekiliyor.

Artan motosiklet sayısı, trafik güvenliği, acil sağlık hizmetleri ve uzun dönem bakım yükü açısından yeni bir planlama ihtiyacını gündeme getiriyor. Uzun vadeli çözüm için sürücü davranışları, eğitim programları ve yerel ulaşım politikalarının birlikte değerlendirilmesi gerektiği öne çıkıyor.

TÜRKİYE'DE MOTOSİKLET SAYISININ 7,6 MİLYONU AŞMASIYLA TRAFİKTE MOTOSİKLETLERİN PAYI GİDEREK ARTARKEN, KAZALARDAKİ ORANI DA DİKKAT ÇEKİYOR. (ARŞİV)