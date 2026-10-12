Trafikte öfkesi pahalıya patladı: kamyonete tekme 180 bin lira ceza getirdi

Olayın seyri:

Olay, 9 Eylül Çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Anayurt Caddesi'nde yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu saatte bir hafif ticari araç ile bir kamyonet arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddialara göre hafif ticari araç sürücüsü sağ şeritten ilerleyip kamyonetin önüne geçmeye çalıştı; en sol şeritten geçemeyince araçtan indi ve kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi.

Kamyonet sürücüsü araçtan inmeyi tercih etmezken, diğer sürücü kamyonete tekme attı. O anlar, olay yerindeki başka bir aracın araç kamerasına yansıdı ve görüntülerde tartışma ile tekme atma anı net biçimde görüldü.

Soruşturma ve uygulanan ceza:

Görüntülerin incelenmesi ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin çalışması sonucunda, kamyonete tekme atan kişi tespit edildi. Tespit edilen kişiye, olayla ilgili olarak 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin görüntü analizi ve araç içindekilerle yapılan tespit çalışması, müdahalenin muhatabının belirlenmesini sağladı. Uygulanan cezanın ayrıntıları ve idari süreç yetkililerce yürütülüyor.

Görüntülerin etkisi ve trafik güvenliği:

Olayın araç kamerasına yansıması, trafikte yaşanan gerilimin somut bir örneğini ortaya koydu. Kısa karışıklıkların sonucu fiziksel müdahalelerin ciddi yaptırımlara yol açabileceği olayı netleştirdi. Yetkililer, benzer vakalara karşı trafikte itidalli davranılması ve kavga ya da şiddete teşvik edici davranışlardan kaçınılmasının önemine dikkat çekti.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ARAÇTAN İNMEYİNCE DİĞER SÜRÜCÜ KAMYONETE TEKME ATTI