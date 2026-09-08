Trafikte yeni rekor: Avrasya Tüneli'nden 94 bin 489 araç geçti

rekor kırıldı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, 4 Eylül Cuma günü tünelden 94 bin 489 aracın geçtiğini belirterek yeni rekorun kaydedildiğini ifade etti.

Açıklamada, bu yeni sayının önceki rekoru geride bıraktığına dikkat çekildi. Bakan Uraloğlu, 13 Haziran 2024 tarihinde kaydedilen ve 94 bin 459 aracı içeren önceki rekorun, 4 Eylül'deki geçişlerle aşıldığını söyledi.

rekorun trafik ve işletme açısından yorumu:

Günlük geçiş sayısındaki artış, tünelin İstanbul trafiğinde üstlendiği rolü yeniden öne çıkarıyor. Bu düzeydeki yoğunluk, işletme ve bakım planlaması, akış yönetimi ile yol güvenliği önlemlerinin önemini artırıyor; yetkililerin günübirlik talep dalgalarını takip etmesi ve gerektiğinde trafik yönetimi tedbirlerini devreye alması bekleniyor.

tünelin teknik özellikleri ve hizmet süresi:

Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olduğuna dikkat çekti. Tünelin uzunluğunun 5 kilometre olduğunu ve Kazlıçeşme–Göztepe hattında, yaklaşım yollarıyla birlikte toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahta hizmet verdiğini söyledi. Ayrıca projenin neredeyse 10 yıldır faaliyette olduğunu vurguladı.

Yetkililerin paylaştığı bu veriler, Avrasya Tüneli'nin kent içi ulaşımda kritik bir alternatif olarak konumunu koruduğunu gösteriyor; günlük rekorun kırılması ise tünelin talep görmeye devam ettiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, AVRASYA TÜNELİ’NDE GÜNLÜK ARAÇ GEÇİŞ REKORUNUN 94 BİN 489 ARAÇ İLE YENİLENDİĞİNİ AÇIKLADI.