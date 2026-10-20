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Traktör pazarında daralma, yıl sonu tahmini 22-25 bin

Bandırma'daki yerli üretici Genel Müdür Vekili İrfan Özdemir, pazarın ilk 8 ayda yüzde 45 daraldığını, yıl sonu tahmininin 22-25 bin olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:00

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Traktör pazarında daralma, yıl sonu tahmini 22-25 bin

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda üretici ilgisi ve pazar öngörüsü:

Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı son gününde de çiftçilerin yoğun ilgisini çekti. Bandırma'da yerli traktör üretimi yapan firmanın Genel Müdür Vekili İrfan Özdemir, fuarda yaptığı değerlendirmede, yılın ilk 8 ayında pazarda ciddi bir daralma görüldüğünü ve yıl sonunda 22 bin ila 25 bin bandında bir pazar beklentisi içinde olduklarını belirtti.

Fuarda çiftçiler yeni nesil traktörleri, makine ve ekipmanları inceledi; bazı üreticiler bütçelerine göre alım yaparken bazıları yenileme planlarını ileri tarihe erteledi. Özdemir, pazar verilerini paylaşırken sektör temsilcilerinin ve üreticilerin sahadaki gözlemlerini de aktardı.

Daralmanın arkasındaki temel etkenler:

Özdemir, pazardaki daralmanın arkasında birkaç belirgin neden olduğunu vurguladı. İlk sekiz ayda pazarda yaklaşık %45 daralma yaşandığını aktaran Özdemir, bunun başlıca nedenleri olarak yüksek girdi maliyetlerini ve finansmana erişim zorluklarını gösterdi. Özellikle mazot başta olmak üzere girdilerdeki artışın üreticinin karlılığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Girdi maliyetlerindeki yükselişin rakamsal karşılığına da değinen Özdemir, mazot ve benzeri girdilerdeki artışın %40 ila %80 civarında olduğunu, buna yüksek finansman maliyetleri ile krediye ulaşım güçlüğünün eklendiğini söyledi. Bu koşulların yatırım kararlarını erteleyen veya küçülten bir etki yarattığına dikkat çekti.

Mekanizasyonun yenilenmesi ve üretim verimliliği:

Özdemir, tarımda verimliliğin artırılmasının önemine vurgu yaparken Türkiye'deki traktör parkının durumuna dikkati çekti. Türkiye'de traktör filonun yarısından fazlasının 24 yaşın üzerinde olduğunu belirtti ve gençleşmenin zorunlu olduğunu söyledi. Mevcut durumun, modern teknolojiye sahip, mazot tüketimi az ve yüksek performanslı traktörlere geçişi gerektirdiğini ifade etti.

Ayrıca küresel çerçeveyi hatırlatan Özdemir, dünya nüfusunun 2050'de 10 milyarı aşmasının beklendiğini ve bununla birlikte gıda talebinin yüzde 70'in üzerinde artacağı öngörüsüne dikkat çekti. Tarım arazileri azalırken bu talebi karşılamanın yolunun birim alandan alınan verimi yükseltmekten geçtiğini, bunun için mekanizasyonun ve teknolojinin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Sonuç olarak, fuarda gözlenen talep ve üretici beklentileri ile pazar verileri, sektörün kısa vadede maliyet ve finansman koşullarına bağlı bir toparlanma sürecine gireceğini işaret ediyor. Yerli üretimin sürdürülebilirliği ve traktör parkının yenilenmesi, hem üretici maliyetlerini düşürme hem de uzun vadede gıda güvenliğine katkı sağlama açısından öncelikli konular arasında yer alıyor.

BALIKESİR&#039;İN BANDIRMA İLÇESİNDE YERLİ TRAKTÖR ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN SDF TÜRKİYE&#039;NİN GENEL MÜDÜR...

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE YERLİ TRAKTÖR ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN SDF TÜRKİYE'NİN GENEL MÜDÜR VEKİLİ İRFAN ÖZDEMİR, YIL SONUNDA İSE 22 BİN İLA 25 BİN BANDINDA BİR TRAKTÖR PAZARI BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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