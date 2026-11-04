Trendyol'un sürdürülebilirlik rotası: 2030 hedefleriyle çevre ve insan odaklı büyüme

Trendyol sürdürülebilirlik raporu 2025: kapsamlı bir durum değerlendirmesi

Trendyol, 2025 yılı boyunca sürdürülebilirlik alanında kaydettiği ilerlemeyi, hayata geçirdiği projeleri ve gelecek taahhütlerini dördüncü Sürdürülebilirlik Raporu ile paylaştı. Rapor, şirketin ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini bütüncül bir bakışla ele alıyor ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartlarına uygun olarak hazırlandı.

Platform, sürdürülebilirliği kurumsal gündemin merkezine taşımak amacıyla fonksiyon bazlı bir yönetişim modeline geçiş sürecini başlattı; bu süreçte 100'den fazla ekip üyesinin yer aldığı sürdürülebilirlik çalışma grupları oluşturuldu. Çift yönlü önceliklendirme çalışmasıyla ise paydaş görüşleri derlendi, 20 öncelikli konu ve 108 etki, risk ve fırsat sistematik biçimde tabloya döküldü.

güncellenen 2030 hedefleri:

Rapor, Trendyol'un 2030 vizyonunu güncelleyerek yeni taahhütler ekledi. Buna göre şirket, 2030'a kadar tüm lokasyonlarında sertifikalı yenilenebilir elektrik kullanımına geçmeyi ve Trendyol Collection ürünlerinin yüzde 20'sini sertifikalı ve patentli sürdürülebilir malzemelerden üretmeyi hedefliyor. İnsan odaklı hedefler arasında 2030'a kadar 50 bin kişinin dijital ve ekonomik güçlenmesini destekleme ile 5 bin nitelikli e-ticaret uzmanı yetiştirme taahhütleri öne çıkıyor.

İklim planlamasında Trendyol, uzun vadeli taahhütler olarak 2040'a kadar kendi operasyonlarında, 2050'ye kadar değer zincirinin tamamında karbon nötrlüğü hedefliyor. Bu hedefler, platformun büyümesini çevresel etkilerini azaltacak biçimde sürdürme stratejisinin merkezinde yer alıyor.

çevresel performans ve kaynak verimliliği:

2025'te Trendyol, lojistik merkezleri ve operasyon tesislerinin tamamında sertifikalı yenilenebilir elektrik kullanımına geçerek yıl boyunca tüketilen elektriğin %56'sını sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan sağlamış durumda. Platform, piyasa bazlı Kapsam 2 emisyonlarını bir önceki yıla göre %58 azaltmıştır.

Enerji verimliliği projeleriyle Trendyol, 828.795 kWh elektrik, 74.916 standart metreküp doğalgaz ve 8.802 metreküp su tasarrufu gerçekleştirdi. Lojistikte uygulanan verimlilik önlemleri sayesinde 500 bin kilometreden fazla yol tasarrufu sağlandı; bu mesafe dünyanın çevresini neredeyse 13 kez dolaşmaya denk geliyor. Ambalaj alanında ise kargo poşetlerinin tamamı geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilirken, poşetlerde %50 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı sürdürülüyor.

Döngüsel ekonomi uygulamalarında Dolap platformu aracılığıyla 14 milyondan fazla ikinci el ürün yeniden dolaşıma kazandırıldı ve Trendyol Care etiketli ürün sayısı 749 bini geçti. Bu adımlar ürün ömrünü uzatmayı ve kaynakların verimli kullanımını desteklemeyi amaçlıyor.

insana değer: dijital fırsat eşitliği ve yerel kalkınma:

Trendyol, dijitalleşmenin getirdiği fırsatları geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen projeleri önceliklendiriyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yürütülen Yarının Köyleri projesi kapsamında Adana, İzmir, Sakarya ve Diyarbakır'da kurulan dijital merkezlerle yerel üreticilerin dijital becerileri güçlendiriliyor; kadınların ekonomik hayata katılımı ve kırsal ürünlerin yeni pazarlara erişimi destekleniyor.

TOBB ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Dijital Usta programı ile 3 bin genç e-ticaretle tanıştı. Platformun toplumsal faydaya yönelik girişimleri arasında Sepette İyilik, Trendyol Sanat ve Türkiye'nin Müzeleri projeleri de yer alıyor; bu çalışmalar sivil toplum, sanat ve müze mağazacılığının dijitalleşmesine katkı sağlıyor.

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Trendyol olarak büyümeyi birlikte değer üretmek, ekosistemimizdeki herkes için fırsatlar oluşturmak şeklinde tanımlıyoruz. Bu raporda ilerlemelerimizin yanı sıra gelişim alanlarımızı da şeffaf biçimde paylaşıyoruz."

Platform, 36 ülkede faaliyet gösteriyor; 40 milyonu aşkın aktif müşteri ve yüzde 95'inden fazlası KOBİ'lerden oluşan 250 bini aşkın iş ortağı ile büyümesini geniş bir ekonomik ekosistemle paylaşıyor. Trendyol, teknoloji ve e-ticaret altyapısı aracılığıyla yerel üreticilerin ve KOBİ'lerin dijital ekonomiye katılımını kolaylaştırmaya ve iş ortaklarının yeni pazarlara erişimini desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.

TRENDYOL, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNDAKİ İLERLEMESİNİ VE 2030 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI