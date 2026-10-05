Trendyol’un zirvesi: ölçeklenebilir yapay zekayı günlük hizmete dönüştürme deneyimi

Etkinlik ve katılımcı profili:

Trendyol, dördüncü kez düzenlenen "Yapay Zeka/Makine Öğrenimi: Ölçeklenebilir Yapay Zeka" temalı zirvede teknoloji ekosistemini bir araya getirdi. Trendyol Kampüs’te düzenlenen etkinliğe 350’den fazla mühendis, veri bilimci, akademisyen, ürün lideri ve yapay zeka uzmanı katıldı. Zirve, yapay zekanın prototip ve demo aşamasından çıkarılarak, milyonlarca kullanıcı için her gün çalışan, ölçeklenebilir sistemlere nasıl dönüştürüleceğine odaklandı.

AI-native yaklaşım ve iş akışlarının yeniden kurgulanması:

Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, konuşmasında yapay zekanın sadece hız kazandırmakla kalmayıp süreçleri baştan tasarlama imkânı sunduğunu vurguladı. İnan, AI-native yaklaşımla benzer kaynaklarla daha kaliteli ve hızlı hizmet sunma fırsatının ortaya çıktığını belirtti ve e-ticaretin keşif, eğlence ve sosyal boyutlarının kişiselleştirilmiş deneyimlerle şekilleneceğini ifade etti. Katılımcılara yönelttiği ana soru, mevcut işlerin sıfırdan kurgulansa nasıl farklı yapılabileceği oldu.

Altyapı, model yönetimi ve otonomi:

Trendyol Grubu CTO’su Cenk Çivici ise yapay zeka araçlarından somut sonuç almak için mimarinin önemine dikkat çekti. Çivici, tek modele bağımlı olmayan, farklı modelleri doğru işi için yönlendiren ortak altyapı katmanlarının gerekliliğini anlattı. Ayrıca Trendyol’un geliştirdiği otonom yapay zeka sistemlerinin 16 binden fazla yazılım görevini başarıyla tamamladığını ve bu sayede mühendislerin rutin iş yükünün azaldığını; stratejik karar alma kapasitesinin arttığını söyledi.

Gerçek uygulamalar ve canlı gösterimler:

Zirvede mühendislik ve veri bilimi ekiplerinden 10’dan fazla uzman, ölçeklenebilir yapay zekanın uygulamaya alınma süreçlerini gerçek örneklerle anlattı. Katılımcılar, yazılım geliştirme sürecinin nasıl hızlandığını canlı bir gösteride izledi: bir mühendisin proje yönetim sisteminde (Jira) tanımladığı görev, saniyeler içinde incelemeye hazır bir kod değişikliğine (merge request) dönüştü. Bu gösterim, normalde saatler süren süreçlerin yapay zeka desteğiyle nasıl dakikalara hatta saniyelere indiğini somutlaştırdı.

Teknik odağı: LLM yönetimi ve uçtan uca ML süreçleri:

Etkinlikte öne çıkan diğer başlıklar arasında yapay zeka ajanları, yazılım geliştirmede otomasyon, büyük dil modellerinin (LLM) kurumsal kullanımı ve uçtan uca makine öğrenmesi süreçlerinin otomasyonu yer aldı. Trendyol, farklı LLM’leri tek bir güvenli merkezden yönetmeyi sağlayan ortak altyapı katmanını ve bir modelin veriyle eğitilmesinden test edilmesine, üretime alınmasına kadar uzanan süreçlerin otomatikleştirilmesini detaylandırdı.

Öne çıkan bir vurgu, öneri sunmanın ötesine geçen ve insan karar süreçleriyle entegre olarak aksiyon alabilen yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi oldu. Bu yaklaşım, hem operasyonel verimliliği hem de kullanıcıya sunulan deneyimin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kapanış ve ekosisteme katkı:

Zirve, farklı sektör ve kurumlardan profesyoneller ile akademisyenlerin deneyim paylaşımı ve karşılıklı tartışmalarıyla sona erdi. Trendyol, etkinlik boyunca teknoloji ekosistemine katkı sağlama ve ölçeklenebilir yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırma taahhüdünü yineledi. Şirket, bu tür buluşmalarla hem iç süreçlerini AI-native yaklaşımlarla dönüştürmeyi hem de sektörde paylaşılan bilgi ve uygulama örnekleriyle ekosistemi güçlendirmeyi amaçlıyor.

TRENDYOL, GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİNİ TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİYLE PAYLAŞARAK POZİTİF ETKİ OLUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR. DÖRDÜNCÜ KEZ "YAPAY ZEKA/MAKİNE ÖĞRENİMİ: ÖLÇEKLENEBİLİR YAPAY ZEKA" TEMASIYLA DÜZENLENEN ZİRVEDE, YAPAY ZEKANIN DEMO AŞAMASINDAN ÇIKIP MİLYONLARCA KULLANICI İÇİN HER GÜN ÇALIŞAN SİSTEMLERE NASIL DÖNÜŞTÜĞÜ GERÇEK UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE PAYLAŞILDI.