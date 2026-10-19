Troya'dan Roma'ya: Kolezyum'da sergilenen miras iki milyonu aştı

Kolezyum'da Anadolu ile Roma'nın ortak hikâyesi sergilendi

Çanakkale'nin Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan, yaklaşık 5 bin 600 yıllık Troya medeniyetinden çıkan eserler, İtalya'nın başkenti Roma'da, Kolezyum'da düzenlenen "Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico" adlı sergide yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan sergi 11 Haziran'da açıldı ve 18 Ekim'de kapandı.

Serginin odağı ve anlatısı:

Sergi, Troya Savaşı'nı, dönem Anadolu'sunun siyasi ortamını, Homeros'un İlyada'sında yer alan hikâye ve mitleri ile Aeneas'ın Troya'dan kaçışını ve İtalya'ya yolculuğunu odağına aldı. Ayrıca Roma'nın kuruluş mitleri çerçevesinde, kurucuların Anadolu kökeni iddiası da arkeolojik objeler ve anlatılar aracılığıyla ziyaretçilere aktarıldı.

Kültürel diplomasi ve tanıtım hedefi:

Proje, Türkiye'nin son yıllarda süreli sergiler üzerinden yürüttüğü uluslararası kültürel tanıtım stratejisinin bir parçası olarak öne çıktı. Sergi, tarihi ve arkeolojik mirası diyalog, sürdürülebilir kalkınma ve sosyoekonomik fayda amaçlarıyla sundu ve Türkiye-İtalya ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayan bir kültürel diplomasi girişimi olarak değerlendirildi.

Küratörlüğünü Kolezyum Arkeoloji Parkı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği sergide, Troya'dan gelen eserlerin yanı sıra Anadolu'nun çeşitli antik yerleşimlerinden Roma çağına ilişkin objeler de yer aldı. Bu kombinasyon, Roma efsanelerinin Troya ile bağını somutlaştırmayı hedefledi.

Ziyaretçi ilgisi ve uzmanların değerlendirmesi:

Sergi, Kolezyum ziyaretçileri arasında büyük ilgi gördü; Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören ve Troya Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe ile birlikte Çanakkale'den bir heyet sergiyi gezdi. Düzgören, açılıştan Ağustos sonlarına kadar serginin 2 milyondan fazla ziyaretçi gördüğünü belirterek bunun Troya'nın uluslararası popülaritesine işaret ettiğini söyledi. Körpe, Romalıların atalarını Aeneas üzerinden Troya'ya bağladıklarını ve sergide bu bağlantıyı kuran çok sayıda eserin yer aldığını vurguladı.

Kolezyum'dan sorumlu arkeolog ve birim yöneticisi Dr. Paola Quaranta ise serginin Roma'nın kuruluş mitini arkeolojik kanıtlarla ziyaretçilere sunduğunu belirterek, Aeneas'ın Lazio bölgesine gelmesi ve Romus-Remus efsanesiyle Roma'nın doğuşuna uzanan anlatının burada tarihsel boyut kazandığını ifade etti.

18 Ekim kapanışına dek sergi, Troya Ören Yeri'nden çıkan materyallerle Roma mitolojisi ve antik Anadolu ile Roma arasındaki kültürel köprüleri gün yüzüne çıkararak hem akademik hem de geniş çaplı kamuoyunun dikkatini çekti.

Bu sergi, Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası platformlarda görünür kılma yönündeki çabalarının somut bir örneği olarak kayda geçti ve Kolezyum gibi dünyaca bilinen bir mekânda yer alması nedeniyle hem arkeolojik hem de tanıtım açısından önemli bir başarı sayıldı.

TROYA SAVAŞLARI'NIN YAŞANDIĞI TROYA ÖREN YERİ'NDEN ÇIKAN ESERLER, ROMA'NIN DÜNYACA ÜNLÜ SİMGE YAPISI OLAN KOLEZYUM'DAKİ 'TROİA VE ROMA: ANTİK AKDENİZ'İN MİTLERİ, EFSANELERİ VE HİKAYELERİ' SERGİSİNDE SERGİLENDİ.