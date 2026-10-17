Trump, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe girmeden askıya aldı

Trump'ın kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre tarafından Eylül ayında kabul edilen ve kendisinin de imzaladığı Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırımın yürürlüğe girmesinden iki gün önce bu yaptırımları askıya aldı. Trump, kararnamede bu adımın 'ABD'nin ulusal çıkarları' doğrultusunda atıldığını belirtti ve Kongre'ye böyle bir muafiyetin uygun olduğuna dair bir belge sunduğunu açıkladı.

Askıya alınan yaptırımların kapsamı:

Söz konusu yasa tasarısı, Rusya'dan ham petrol veya doğal gaz ithal eden en büyük beş ülkeyi (özellikle Çin ve Hindistan) hedef alıyordu. Buna göre, yasayla getirilen düzenleme; yürürlüğe girmesinden sonraki 30 gün içinde bilerek petrol veya doğal gaz satın alan ya da Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan ilk beş ülke arasında yer alan herhangi bir ülkeden ABD'ye getirilen tüm mallara 30 gün içinde yüzde 100’e varan gümrük vergisi uygulanmasını içeriyordu.

Kararnamenin yürürlük süresi ve usulü:

Cuma günü yayımlanan kararnamede, askıya alınan muafiyetin Trump veya üst düzey yetkililerin 'daha fazla işlem yapılmasının uygun olduğuna' karar verene kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi. Trump, bu yetkiyi kullanarak Kongre tarafından kabul edilen yaptırımları uygulamadan önce istisnalar getirmiş oldu.

Anlaşma ve meclisteki tepkiler:

Trump'ın Rusya ile yaptığı son dizel tedarik anlaşması da tartışma yaratmıştı. Anlaşmaya göre Rusya, yakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla küresel pazarlara dizel tedarik etmeyi kabul ederken, Trump da Rusya'nın ihracatına uygulanan bazı yaptırımların kaldırılmasını öngördü. Bu durumu eleştiren pek çok senatör arasında bazı Cumhuriyetçiler de yer aldı; eleştiriler, anlaşmanın Rusya'nın savaş çabalarını finanse etmeye yardımcı olacağı yönündeydi.

Yaptırım yasası, Eylül ayında Kongre'de kabul edilip Trump tarafından imzalanmıştı ve metin, 11 Temmuz'da ölen ve Ukrayna savunusunun önde gelen destekçilerinden biri olarak bilinen Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham'ın adını taşıyordu. Yasanın 18 Ekim Pazar günü yürürlüğe girmesi bekleniyordu; ancak Trump'ın kararnamesi bu yürürlüğe girişi fiilen ertelemiş oldu.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, GEÇTİĞİMİZ AY İMZALADIĞI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE 2 GÜN KALA RUSYA'YA YÖNELİK ÖNEMLİ YAPTIRIMLARI ASKIYA ALDI.