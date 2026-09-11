TÜBİTAK BiGG ikinci çağrısını başlattı: mükemmeliyet mührü alan girişimlere yatırım desteği

BiGG yatırım programı 2026 2. çağrısı:

TÜBİTAK tarafından yürütülen BiGG Yatırım Programı’nın 2026 yılı 2. çağrısı resmen başlatıldı. Programa ilişkin duyuruyu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Açılış ile birlikte teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine yönelik yatırım desteği yeniden gündeme geldi.

başvuru süresi ve erişim:

Programa başvuruların 30 Eylül tarihine kadar yapılabileceği açıklandı. İlgili başvuru koşulları ve detaylı bilgiye TÜBİTAK’ın resmi duyuru sayfasından ulaşılabiliyor: https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turkiyenin-ilk-yatirim-tabanli-girisimcilik-destek-programi-olan-bigg-yatirim-programinin-2026-2-cagrisi-acildi

destek miktarı ve şartları:

Çağrı kapsamında Mükemmeliyet Mührü alan girişimler, yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin lira tutarında yatırım alabilecek. Programın odaklandığı ana hedef, erken aşama teknoloji girişimlerinin sermaye ihtiyaçlarını destekleyerek ekosistemin güçlenmesini sağlamak olarak belirtiliyor.

Bakan Kacır, paylaşımında programın amacını vurgulayarak BiGG Yatırım Programı’yla girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin desteklenmeye devam edileceğini ifade etti. Açıklamada, Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine ve girişimcilere sürdürülebilir destek sağlanmasına yönelik kararlılığa dikkat çekildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, GİRİŞİMCİ ADAYLARININ TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI İŞ FİKİRLERİNİ DESTEKLEYEN TÜBİTAK BİGG YATIRIM PROGRAMI’NIN 2026 YILI 2. ÇAĞRISININ BAŞLADIĞINI BELİRTEREK, ÇAĞRI KAPSAMINDA MÜKEMMELİYET MÜHRÜ ALAN GİRİŞİMLERİN YÜZDE 3 HİSSE KARŞILIĞINDA 1 MİLYON 350 BİN LİRA YATIRIM ALABİLECEĞİNİ AÇIKLADI.