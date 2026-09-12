Tüccar fiyatları düşerken TMO duyurusu üreticinin umudunu canlandırdı

TMO müdahalesi üreticinin yüzünü güldürdü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde artan girdi maliyetleri ve sofralık üzümdeki düşüşün kuru üzüm piyasasına yansımasıyla zor günler yaşayan üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıklamasıyla rahat bir nefes aldı. Bölgede tüccarların alım fiyatlarını 50-60 lira bandına çektiği dönemde açıklanan alım fiyatlarının üreticinin beklentisinin üzerinde olması, piyasanın yönü konusunda umut verdi.

açıklanan fiyatlar ve üretici tepkileri:

TMO, kuru üzüm alım fiyatlarını kalitelerine göre şu şekilde belirledi: 10 numara 100 TL, 9 numara 95 TL, 8 numara 90 TL, 7 numara 85 TL kilogram başına. Bu rakamlar, piyasadaki tüccar tekliflerinin oldukça üzerinde olması nedeniyle üreticinin finansal öngörülebilirliğini artırdı.

Üretici Mehmet Yücel, piyasadaki fiyatların 60 lira civarında seyrettiğini belirterek, "Bu sene verimlerin yüksek olması bizi düşündürüyordu. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Şu anda TMO 80-100 TL arasında üzüm alımı yapıyor. TMO’dan isteğimiz bütün ürünlerimizi alması ve bizi yarı yolda bırakmaması" dedi. Bir diğer üretici Bekir Şahal ise ihracatın düşüklüğüne ve küresel ekonomik koşulların sektöre etkisine dikkat çekerek, tüccarların vereceği yeni fiyatları beklediklerini ifade etti.

alım organizasyonu ve pratik ayrıntılar:

TMO’nun Alaşehir’deki alım hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Çuvallı kuru üzüm alımları Baklacı Mahallesi’nde kiralanan özel bir tesiste, dökme üzüm alımları ise Tepeköy Mahallesi’ndeki TMO depolarında yapılacak. Alımlar Salı gününden itibaren başlayacak ve üreticiler, randevu sistemine bugün saat 10.00 itibarıyla internet üzerinden erişim sağlayarak işlemlerine başladı.

Çiftçiler, halk arasında "çıkma üzüm" olarak bilinen ve suma fabrikalarının almadığı ıskarta üzümlerin çöpe gitme riskiyle karşılaşmasından kaygı duyuyor; bu konuda da devletten acil destek talep ediyorlar. Bölge üreticileri, açıklanan fiyatların piyasa için referans oluşturmasını ve tüccar tekliflerinin yükselmesini bekliyor.

Salıdan itibaren başlayacak alımlar öncesi Alaşehirli üreticilerin gözü hem TMO uygulamalarında hem de tüccarların yeni fiyat tekliflerindeki hareketliliğe çevrildi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE ARTAN MALİYETLER VE TÜCCARIN FİYAT KIRMASI NEDENİYLE ZOR GÜNLER GEÇİREN ÜZÜM ÜRETİCİSİ, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ'NİN (TMO) KURU ÜZÜM ALIM FİYATLARINI AÇIKLAMASIYLA RAHAT BİR NEFES ALDI. SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK ALIMLAR ÖNCESİ GÖZLER PİYASADA OLUŞACAK YENİ FİYATLARA ÇEVRİLDİ.