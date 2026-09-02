Tufanbeyli'nin ince kabuklu fasulyesi tarladan sofraya yolculuğuna başladı

tufanbeyli'de hasat hareketliliği:

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde mayıs ayında ekilen coğrafi işaretli ince kabuklu beyaz kuru fasulye, aylık bakım ve sulama süreçlerinin ardından olgunlaşıp hasat edilmeye başlandı. Geniş tarlalarda sabahın erken saatlerinden itibaren üreticiler ve tarım işçileri, kökleriyle birlikte sökülen bitkileri topluyor. Çalışmalar bölgeden havadan da görüntülendi.

Bu ürün, 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi ve Pınarlar Mahallesi çevresindeki üretim, bölge çiftçileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaya devam ediyor. Tarlada alıcı bulan fasulyenin fiyatı ise 100 ile 125 TL arasında değişiyor.

patoz, kurutma ve ayıklama süreci:

Hasat edilen fasulyeler önce kurutma tesislerine götürülüyor, burada nemden arındırıldıktan sonra patozdan geçirilerek tanelerinden ayrılıyor. Ardından el ile yapılan ayıklama ve sınıflandırma işlemleriyle satışa hazır hale getiriliyor. Üreticiler, patoz işleminden sonra ürünleri yeniden elden geçirip tek tek seçtiklerini vurguluyor.

Üretici Mehmet Tokdemir, sezon boyunca hava şartları ve tarımsal bakımın önemine dikkat çekerek hasada ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tokdemir, fasulye ve nohut üretimi yaptıklarını, ürünleri farklı illerdeki tüketicilere internet ve sosyal medya kanalları aracılığıyla da ulaştırdıklarını belirtti. Tokdemir, patoz sonrası süreci şöyle özetledi: 'Patozdan sonra tekrar bir elden geçiririz. Seçeriz tek tek, müşterilerimize ulaştırırız.'

iklim avantajı, doğal üretim ve kadın emeği:

Üretici Dudu Tokdemir, Tufanbeyli'nin serin ve rüzgarlı ikliminin fasulye lezzeti için avantaj sağladığını ifade etti. Tokdemir, kendi üretimlerinde kimyasal gübre ve ilaç kullanmadıklarını, ürünleri doğal yöntemlerle yetiştirdiklerini kaydetti. Bu yaklaşım, ürün kalitesinin korunmasında ve coğrafi işaretin değer kazanmasında etkili oluyor.

Hasat çalışmalarına kadınların da aktif katılımı dikkat çekiyor; tarlada emek veren kadınlar fasulyelerin sökülmesi, toplanması ve paketlemeye hazırlık aşamalarında önemli görev üstleniyor. Üreticiler, Pınarlar'da yetişen beyaz kuru fasulyeyi daha geniş kitlelerle buluşturmak ve doğrudan tüketiciye ulaştırmak için çaba gösteriyor.

Ayrıca tarlayı internet üzerinden görüp ziyaret edenler de oluyor. Serna Göle adlı ziyaretçi, üretim alanını yerinde inceleyerek hasat sürecine tanıklık ettiğini ve deneyimden memnuniyet duyduğunu belirtti. Bölgedeki üretim sezonu ve satış fiyatları, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de coğrafi işaretli ürünün tanınırlığını artırmaya devam ediyor.

ADANA'NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE MAYIS AYINDA TOPRAKLA BULUŞTURULAN COĞRAFİ İŞARETLİ BEYAZ KURU FASULYE, AYLAR SÜREN BAKIM VE SULAMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN OLGUNLAŞARAK HASAT EDİLMEYE BAŞLANDI. FASULYE TARLADA KİLOSU 100 İLE 125 TL ARASINDA ALICI BULUYOR.