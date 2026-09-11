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Tunceli-Hozat yolunda yaklaşık 40 dağ keçisi cep telefonuyla görüntülendi

Tunceli-Hozat karayolunda yaklaşık 40 bireyden oluşan dağ keçisi sürüsü, yol kenarında yiyecek ararken cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli-Hozat yolunda yaklaşık 40 dağ keçisi cep telefonuyla görüntülendi

Tunceli-Hozat karayolunda dağ keçileri görüntülendi

Tunceli-Hozat karayolunda doğal yaşam alanlarında ve yol kenarlarında görülen bir dağ keçisi sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürünün çevreye uyumlu ve sakin hareketleri öne çıktı.

Görüntülerin içeriği:

Kayıtlarda yaklaşık 40 bireyden oluşan sürünün yol kenarında ot ve diğer bitkileri aradığı, zaman zaman yolun hemen kıyısına kadar yaklaştığı görüldü. Cep telefonu kamerasıyla alınan görüntüler, hayvanların doğal ortamlarında besin arama davranışlarını açık biçimde yansıtıyor.

Koruma statüsü ve gözlemler:

Dağ keçilerinin, Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer aldığı belirtiliyor. Görüntülerdeki sakin tavır, bölgedeki hayvanların insan faaliyetlerine karşı gösterdiği temkinli uyumun bir örneğini sunuyor.

Kayda geçen sürü, bölgedeki doğal yaşamın ve karayolu çevresindeki ekosistemin izlenmesi açısından dikkat çekici bulundu; görüntüler yerel gözlem ve koruma çalışmalarına görsel veri sağlıyor.

Tunceli&#039;de dağ keçisi sürüsü görüntülendi

Tunceli'de dağ keçisi sürüsü görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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