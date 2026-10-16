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Tünel çıkışındaki kazada ağır yaralanan Merve Yurdakul doğum gününde yaşamını yitirdi

Bartın'da 28 Eylül'de tünel çıkışında minibüsün tıra çarpması sonucu ağır yaralanan Merve Yurdakul (23), tedavi gördüğü hastanede doğum gününde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:44

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tünel çıkışındaki kazada ağır yaralanan Merve Yurdakul doğum gününde yaşamını yitirdi

Tünel çıkışındaki kazada ağır yaralanan Merve Yurdakul doğum gününde yaşamını yitirdi

Bartın Karabük karayolu Yenihan mevkisinde 28 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Merve Yurdakul (23), tedavi gördüğü hastanede doğum gününde yaşamını yitirdi. Olayda minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (54) hayatını kaybetmiş, çok sayıda yolcu yaralanmıştı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, 28 Eylül'de İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı. Bu sırada Karabük yönünden gelen ve Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü tıra çarptı. Kazada minibüs sürücüsü 54 yaşındaki Özdemir hayatını kaybederken, araçta bulunan Merve Yurdakul ile birlikte 10 yolcu yaralanmıştı.

Tedavi süreci ve son gelişmeler:

Yaralıların çoğu tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralanan Merve Yurdakul Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Kaynaklar, Yurdakul'un kazadan 17 gün sonra, doğum günü olan 15 Ekim 2003 doğumlu genç kadının dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Yurdakul'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kaza yerindeki müdahale, soruşturma ve otopsi sonuçlarına ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor; olayla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.

BARTIN’DA TÜNEL ÇIKIŞINDA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN TIR’A ÇARPTIĞI KAZADA AĞIR YARALANAN MERVE YURDAKUL...

BARTIN’DA TÜNEL ÇIKIŞINDA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN TIR’A ÇARPTIĞI KAZADA AĞIR YARALANAN MERVE YURDAKUL (23), DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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