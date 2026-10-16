Türk girişimi Loops AI doğal dille alışverişi küreselleştiriyor

Loops AI 3,5 milyon dolar yatırım aldı:

E-ticarette tüketicilerin ihtiyaçlarını günlük dille anlayarak ürün keşfinden satın almaya uzanan süreci yapay zekâ ile dönüştüren Loops AI, uluslararası yatırımcılardan 3,5 milyon dolar topladı. Turda Silikon Vadisi'nin erken aşama programı a16z Speedrun, Japon teknoloji ve telekom grubu iştiraki NTT DOCOMO, Connecticut Innovations, Monday Capital ve Alumni Ventures gibi isimler yer aldı. Ayrıca Netflix ve Google gibi teknoloji şirketlerinden melek yatırımcılar da tura katıldı.

Kuruluş öyküsü ve yatırımın öncelikleri:

İki yaşındaki kızına internetten alışveriş yaparken doğru yanıtları bulamayan bir ebeveynin yaşadığı deneyimden doğan fikir, 2025'te İlker Selim Zorluoğlu, Ari Nazir ve Yusuf Bahadır tarafından hayata geçirildi. Loops AI Kurucu Ortağı İlker Selim Zorluoğlu, sağlanan yeni kaynağın kullanımına ilişkin olarak “Sağladığımız bu yeni kaynağı ürün geliştirme ve mühendislik kapasitesini artırmak, daha fazla müşteri uygulamasını devreye almak ve uluslararası büyümemizi hızlandırmak için kullanacağız” dedi.

Teknoloji, uygulama alanları ve Türkiye'deki saha çalışmaları:

Şirketin geliştirdiği sistem, tüketicinin doğal dille ifade ettiği ihtiyaçları marka katalogları ve ürün bilgisiyle eşleştiriyor; böylece arama ve keşiften alışveriş asistanlığına, müşteri operasyonlarından ürün bilgilerinin zenginleştirilmesine ve sanal denemeye kadar çeşitli alanlarda çözüm sunuyor. Zorluoğlu'nun ifadeleriyle, “Bir mağazaya girdiğinizde satış danışmanına ‘Akşam bir iş yemeğine gideceğim, lacivert pantolonum var, üzerine rahat ama düzgün bir gömlek arıyorum’ diyebiliyorsunuz. Loops ile online alışverişte de ihtiyacınızı aynı şekilde anlatabiliyorsunuz.”

Teknoloji Türkiye'de Mavi, A101 Ekstra ve Boyner gibi büyük markalarla gerçek müşteri trafiği üzerinde test edildi; şirket, sonuçların marka deneyimini iyileştirmesinin yanı sıra satış sonuçlarına da yansımasını odağına aldı. Bu saha çalışmaları, ürünün uluslararası ölçekte uygulanabilirliğini doğrulayan birikim sağladı.

Global büyüme rota ve yeni sektör hedefleri:

Şirket aldığı yatırımı, ürünü sektörlere göre çeşitlendirip mühendislik kapasitesini büyütmek ve daha fazla müşteri uygulaması devreye almak için kullanacak. Zorluoğlu, global genişlemede ilk önemli pazarın Japonya olacağını, ardından başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Güneydoğu Asya pazarlarına açılmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca perakende ve e-ticarette başlayan büyümeyi finansal hizmetler ve enerji gibi yeni sektörlere taşıyacak yapay zekâ uygulamaları üzerinde de çalışıyorlar.

Yatırımın getirdiği kaynak ve uluslararası yatırımcı ağı, Loops AI için yeni pazar girişleri, mühendislik ekibinin büyümesi ve mevcut müşteri başarılarının ölçeklendirilmesi açısından belirleyici olacak. Şirket, Türkiye'de elde ettiği gerçek veri ve performans sonuçlarıyla küresel pazarda rekabet edecek bir ürün sunmayı hedefliyor.

2025 YILINDA İLKER SELİM ZORLUOĞLU, ARİ NAZİR VE YUSUF BAHADIR TARAFINDAN KURULAN TÜRK YAPAY ZEKÂ GİRİŞİMİ LOOPS AI, GLOBAL BÜYÜMESİNİ HIZLANDIRMAK ÜZERE ÇIKTIĞI YATIRIM TURUNDA 3,5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ALDI.