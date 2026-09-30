Türkiye artık savaşlara seyirci kalmayacak, huzurun teminatı İmam Hatip nesli olacak

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Konya'da düzenlenen 14. Geleneksel Hikaye Yarışması Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgedeki huzursuzluklara kayıtsız kalmayacağını söyledi. Etkinlik, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) iş birliği ve Karatay İlçe Belediyesi katkılarıyla Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Konuşmanın ana hatları:

Bilal Erdoğan konuşmasında, son 50 yılda çevre ülkelerde süregelen istikrarsızlık, savaş ve huzursuzlukların Türkiye'yi etkilediğini belirterek "50 yıldır çevremizde devamlı istikrarsızlıklar, devamlı savaşlar, devamlı huzursuzluklar" dedi. Konuşmasının devamında ise "Bundan sonra bunlara seyirci kalacak bir Türkiye olmayacak. Bundan sonra bunların olmamasını temin edecek kudrete sahip bir Türkiye olacak. Allah’ın izniyle sizlerin omuzlarında, sizlerin sayesinde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bölgesel barış taleplerine de değinerek Filistin ve Gazze'ye ilişkin endişelerini paylaştı: "Filistin’de, Gazze’de soykırım olmasın. Bölgemizde Rusya-Ukrayna savaşı sonlansın. İran’daki savaş sonlansın. Bölgemizde huzur olsun, barış olsun."

Eğitim, başarı ve gelecek vurgusu:

Etkinlikte eğitimdeki ilerlemeye dair değerlendirmeler de yapan Bilal Erdoğan, İmam Hatip okullarının ülkenin değerlerinin korunmasında önemli rol oynadığını belirtti. Erdoğan, "İmam Hatipliler hamdolsun bu ülkenin... değerlerinin yitip gitmemesine muvaffak oldu" diyerek normalleşme ve özgürce yaşama vurgusu yaptı.

Ayrıca eğitim çıktılarındaki gelişmelere dikkat çekti: Cumhurbaşkanı liderliğinde geçen 23 yılda okulların TIMSS ve PISA gibi değerlendirmelerdeki iyileşen trendinin sürdüğünü, 2023-2025 döneminde Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinin önünde ilk 5 ve ilk 10'larda yer almaya başladığını söyledi. Üniversitelerin dünya sıralamalarında her yıl daha üstlere çıktığını ve ilk bine giren üniversite sayısının arttığını kaydetti.

Programda söz alanlar arasında TİMAV Genel Başkanı Sami Bayrakcı da yer aldı; Bayrakcı ödül alan öğrencileri tebrik etti ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya katkılarından dolayı teşekkür etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine tebriklerini iletti. Konya Valisi İbrahim Akın da öğrencileri kutlayarak İmam Hatiplilerin milletin özü olmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından ödül alan öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi ve toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

14. GELENEKSEL HİKAYE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ.