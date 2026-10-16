Türkiye İsrail'in yayılmacı politikalarını boşa çıkarabilecek kapasiteye sahip

Doç. Dr. Berat Akıncı'nın değerlendirmesi:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, İsrail'in bölgesel politikalarını ve Türkiye'nin bu politikalara yönelik tutumunu değerlendirdi. Akıncı, İsrail'in Orta Doğu dışında Kafkasya, Türkistan ve Afrika'da da Türkiye'nin etkinliğini sınırlandırmaya çalıştığını belirtti.

İsrail'in bölgesel hamleleri ve Türkiye'ye etkisi:

Akıncı, Yemen'de Husiler üzerinden yaşanan gelişmeler, Somaliland'in tanınması, Sudan'daki bölünme tartışmaları ve Libya'daki gelişmeleri örnek göstererek bu adımların Türkiye'nin bölgesel çıkarlarıyla çeliştiğini söyledi. Bu girişimlerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye, İsrail’in bu hamlelerini boşa çıkarabilecek diplomatik ve diğer kaynaklara sahip", dedi ve Ankara'nın hem bölgesel hem de küresel ölçekte etkisini koruma kapasitesine işaret etti.

Azerbaycan ilişkileri ve beklentiler:

Akıncı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin "Bir millet, iki devlet" anlayışı çerçevesinde köklü bir kardeşlik bağına dayandığını hatırlattı. Stratejik ortaklığın ötesinde bir hukuktan söz ettiğini, ancak zaman zaman farklı değerlendirmelerin ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Akıncı, Azerbaycan'ın İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı daha hassas bir politika üretmesi ve Türkiye'nin yükselttiği sese kulak vermesinin Türk milleti ve kamuoyu açısından beklendiğini belirtti.

Türkiye'nin dış politika tutarlılığı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan'da İsrail Cumhurbaşkanı konuşurken salonu terk etmesini, Akıncı Türkiye'nin İsrail'e karşı kararlı duruşunun bir yansıması olarak değerlendirdi. Akıncı, "Türkiye'nin İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik politikalarını kabul etmiyor ve Ankara'nın bu tutumunu uluslararası platformlarda dile getirmeyi sürdürüyor" sözleriyle Ankara'nın pozisyonunun net olduğunu ifade etti.

Akıncı'nın vurguladığı gibi, "İsrail'in bu politikası değişmediği sürece Türkiye'nin de İsrail'e yönelik politikasının değişmeyeceğinin altını çizmemiz gerekiyor."

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN DOÇ. DR. BERAT AKINCI