Türkiye'den sıçrama: FIBA dünya sıralamasında 9. basamağa çıktı

FIBA güncellemesi ve Türkiye'nin yükselişi:

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 Dünya Kupası Elemeleri dördüncü pencere maçlarının tamamlanmasının ardından erkekler dünya sıralamasını güncelledi. Bu güncelleme ile Türkiye, aldığı sonuçların etkisiyle iki basamak artarak 808.1 puanla 9. sıraya yerleşti.

Milli takımın elemelerdeki performansı, ay-yıldızlı ekibin sıralamada ilk 10 içinde en dikkate değer yükselişi gerçekleştirmesini sağladı. Türkiye, bu süreçte 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım ünvanını da elde etti; böylece sıralamada 809.2 puanla 8. basamakta bulunan Arjantin’e yakınlaştı.

Sıralamadaki genel tablo ve ilk üç:

Güncelleme ile listenin zirvesinde değişiklik olmadı: ABD liderliğini 952.3 puan ile koruyor. Ardından Almanya 877.4 puanla ikinci, Fransa ise 870.9 puanla üçüncü sırada yer aldı. Fransa bu güncellemede Sırbistan’ı geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi.

İlk 20 sıradaki takımlar şu şekilde sıralandı:

1. ABD - 952.3 puan

2. Almanya - 877.4 puan

3. Fransa - 870.9 puan

4. Sırbistan - 870.6 puan

5. Kanada - 863.0 puan

6. İspanya - 822.1 puan

7. Avustralya - 822.0 puan

8. Arjantin - 809.2 puan

9. Türkiye - 808.1 puan

10. Litvanya - 801.3 puan

11. Brezilya - 799.0 puan

12. Letonya - 787.9 puan

13. Yunanistan - 784.4 puan

14. Slovenya - 756.3 puan

15. İtalya - 745.4 puan

16. Finlandiya - 706.0 puan

17. Porto Riko - 698.8 puan

18. Karadağ - 671.2 puan

19. Polonya - 651.2 puan

20. Gürcistan - 614.7 puan

Diğer kayda değer hareketler ve yeni katılımlar:

İlk 20 içinde Türkiye dışında göze çarpan tek yükselişi Finlandiya gerçekleştirdi; deplasmanda Estonya karşısındaki farklı galibiyetle Finlandiya, Amerika elemelerinde kötü geçen döneme rağmen 16. sıraya çıktı. Amerika kıtasında yükseliş kaydeden bir diğer takım Meksika oldu; Kolombiya ve Brezilya'yı mağlup ederek iki basamak tırmanıp 26. sıraya yerleşti.

Afrika Elemeleri'nde Fildişi Sahili ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni yenen Angola, ilk 80 içindeki takımlar arasında en büyük ilerlemeyi kaydetti ve beş basamak yükselerek 27. sıraya çıktı. Bu pencerede Afrika takımları üçer karşılaşmaya çıktıkları için daha fazla sıralama puanı elde etme imkanı buldu.

2029 FIBA Asya Kupası Ön Elemeleri'nde mücadele eden bazı takımlar ise daha büyük yükselişler yaşadı. Özellikle Kuveyt, Malezya ve Hong Kong sekizer basamaklık artışlar kaydetti; bu organizasyon alt sıralardaki takımlara mevcut puanlarına göre ciddi kazanımlar sağladı.

Ayrıca, Mikronezya Federal Devletleri ve Palau (2026 FIBA Mikronezya Kupası), Kırgızistan, Maldivler ve Nepal (2029 FIBA Asya Kupası Ön Elemeleri) sıralamaya ilk kez dahil edildi. Böylece FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nda yer alan takım sayısı 159 oldu.

Galibiyet farkı uygulamasının etkisi:

FIBA bu güncelleme ile birlikte Galibiyet Farkı Faktöründe ikinci aşamayı da hayata geçirdi. Yeni düzenlemeye göre takımlar 15 sayı ve üzerindeki galibiyetlerde bonus puan almaya devam edecek; ayrıca bir karşılaşmanın 30 sayı veya daha fazla farkla kazanılması halinde maçtan elde edilen sıralama puanı daha yüksek bir katsayı ile çarpılacak. Bu değişiklik, farklı skorlarla elde edilen galibiyetlerin dünya sıralamasına daha belirgin şekilde yansımasını amaçlıyor.

Sonuç olarak Türkiye'nin yükselişi, elemelerdeki istikrarlı performansın ve yeni puanlama uygulamalarının birleşimi ile sıralamada somut bir karşılık buldu. Milli takım, elde ettiği konumu koruyup yükseltmek için önümüzdeki pencerelerde de benzer performans sürdürmeye çalışacak.

ULUSLARARASI BASKETBOL FEDERASYONU (FIBA), 2027 FIBA BASKETBOL DÜNYA KUPASI ELEMELERİ’NDE DÖRDÜNCÜ PENCERE MAÇLARININ SONA ERMESİYLE ERKEKLER DÜNYA SIRALAMASINI AÇIKLADI.