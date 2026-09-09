Türkmeneli heyetinden Vali Baruş'a ziyaret

Valilikte gerçekleşen kabul

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Arslankerküklü, Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Erzurum İl Başkanı Yaşar Yasin ile beraberindeki öğrenciler, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u valilik makamında ziyaret etti.

Ziyaretin gündemi:

Kabulde; Erzurum'da yürütülen çeşitli çalışmalar ile Türkmeneli ve Irak Türkleri gençlerine yönelik eğitim, kültür ve sosyal projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Heyet, sahadaki uygulamalar ve gençlerin katılımını artırmaya yönelik planları aktardı.

Vali Baruş'un değerlendirmesi:

Vali Aydın Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek vakıf temsilcilerine ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi. Baruş, nazik ziyaretleri nedeniyle Yahya Arslankerküklü ve Yaşar Yasin'e teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandı.

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAHYA ARSLANKERKÜKLÜ VE BERABERİNDEKİ HEYET, ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.