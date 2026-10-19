Türkün söz köprüsü Talas'ta buluştu

Talas'ta edebiyatın buluşması:

Talas Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Türk Edebiyatı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 2. Talas Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması, iki gün süren programın ardından şiir ve kardeşlik mesajlarıyla sonlandı. Etkinlik, Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirilen şiir gecesinde Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Başkurdistan, Tataristan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Kuzey Makedonya, Gagauz Yeri ve Kerkük-Türkmeneli'den gelen katılımcıları ağırladı.

şiirler ortak hafızayı ördü:

Toplam 13 ülkeden 33 şair ve yazar, farklı coğrafyalardan yükselen dizelerle ortak bir sahnede buluştu. Şiirlerin seslendirildiği gece, Türk dünyasının ortak dilini, kültürünü ve kardeşlik bağlarını vurgulayan bir hafıza alanına dönüştü. Program boyunca sahneye çıkan edebiyatçılar, kendi coğrafyalarının duygu ve düşüncelerini paylaştı; okunan metinler, dinleyenlerde derin izler bıraktı.

Azerbaycanlı şair Samir Rüstemhanlı gecenin dikkat çeken konuşmasını yaptı. Rüstemhanlı, edebiyatı sahiplenmenin giderek azaldığı değerlendirmesinde bulunarak, "Edebiyatı sahiplenen maalesef az. Herkes siyasetle meşgul. Herkes para pul peşinde. Sözün peşinde olanlar az ama kalan sözdür. Kim söze gönül verdiyse o milletin gönlünde hep yaşayacaktır." dedi ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a katkıları için teşekkür etti.

kurumlar, kimlik ve birlik vurgusu:

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı da edebiyatın milletlerin varlığını ve kimliğini korumadaki rolüne dikkat çekti: "Milletlerin birlikteliğinin çözümü de edebiyattır. Edebiyatı yaşayan ve yaşatan milletler ayakta kalırlar. 70 yıl Rus hegemonyasında kalan Asya’daki devletlerimiz edebiyatlarıyla yaşadılar, ayakta durdular. Edebiyat olmazsa milletler olmaz." Kabaklı, Talas Belediye Başkanı Yalçın'a teşekkür ederek buluşmanın gönül birlikteliğine vesile olduğunu söyledi ve kendi kaleme aldığı 'Bil Oğlum' türküsünün sözlerini şiir olarak seslendirdi.

Başkan Mustafa Yalçın, etkinliğin anlamını Ziya Gökalp, İsmail Gaspıralı ve Mağcan Cumabay gibi isimlerin mirası üzerinden anlattı: "Talas’a binlerce yıldan beri birbirimizi bağlayan söz köprüsünden geçerek geldik. Türk devletleri bayrakları altında bu salonda bizi bir araya getiren Ziya Gökalp’in büyük ve müebbet ülke hayalidir. İsmail Gaspıralı’nın dilde, fikirde ve işte birlik şiarıdır. Mağcan Cumabay’ın Kazak bozkırlarından Çanakkale’ye gönderdiği mektuptaki kardeşlik ruhudur."

Programda Başkan Yalçın, KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu'nun şiir okuma talebini de yerine getirerek Öksüzoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli mücadele ve bağımsızlık yolculuğunu anlatan şiirini okudu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise bu organizasyonun Talas ile Türk dünyası arasındaki bağları güçlendirdiğini vurguladı ve kendi şiirini katılımcılarla paylaştı.

Gecenin birçok anı, hem duygu hem sembolizm taşıdı. Farklı coğrafyalardan gelen dizeler ortak kültürün ve kardeşlik bağlarının güçlü ifadesine dönüştü; şairler birbirlerinin eserlerine saygıyla yaklaştı ve dinleyiciler yoğun bir edebi atmosfer yaşadı.

Programın finali de anlamlı bir sürprize sahne oldu: Özbekistanlı şair Nurali Kabul, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a Emir Timur’un çapanı giydirerek geceye unutulmaz bir kapanış anı ekledi. Buluşma, plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafıyla sonlandı; organizasyon katılımcılar arasında yeni bağlar kurulmasına ve Türk dünyası edebiyatının görünürlüğünün artmasına katkı sağladı.

TALAS BELEDİYESİ'NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN 2. TALAS TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLAR BULUŞMASI, ŞİİR VE KARDEŞLİK MESAJLARIYLA SONA ERDİ.