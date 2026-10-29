Türküyle, oyun havasıyla huzurevinde cumhuriyet coşkusu

Bartın 75. Yıl Huzurevi'nde bayram coşkusu:

Bartın 75. Yıl Huzurevi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda huzurevi sakinleri, türküler ve oyun havaları eşliğinde bir araya geldi. Etkinlikte ellerinde Türk bayraklarıyla katılan sakinler, müzikli program boyunca neşeli anlar yaşadı.

Müzik ve katılım:

Programa, Ulus Belediyesi Türk Halk Müziği ekibi canlı performansla destek verdi. Türküler ve oyun havalarıyla süren konserin ardından mikrofon huzurevi sakinlerine verildi; isteyenler sevilen türküleri seslendirerek etkinliğe katkıda bulundu.

Program çerçevesinde Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü anısına pasta kesildi ve katılımcılara ikram edildi. Etkinlik, sakinlerin sosyal bağlarını güçlendirmeyi ve bayram coşkusunu paylaşmayı hedefledi.

Yetkililerin mesajı:

Programa Vali Yardımcısı Mehmet Anıl Çolak ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Deniz Şengezer de katıldı. Çolak, 'Onlarla birlikte olmak istedik' diyerek Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı günlerde huzurevi sakinlerinin güzel vakit geçirmesinin önemine vurgu yaptı ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Huzurevi sakinleri programdan duydukları memnuniyeti dile getirip, müzik ve eğlence eşliğindeki buluşmanın kendilerine moral verdiğini belirtti.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BARTIN 75. YIL HUZUREVİ'NDE PROGRAM DÜZENLENDİ