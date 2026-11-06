Turunçgilde bereket: sezon başladı, 7 milyon ton üretim hedefi

Turunçgil sezonu verim ve ihracat umutlarıyla açıldı

Erkenci hasatla başlayan turunçgil sezonunda limon, mandalina ve portakal başta olmak üzere ürünler sahadan toplanıp ihracata hazırlanıyor. Üretimde ve kalitede genel olarak olumlu bir tablo çizilirken, Ulusal Turunçgil Konseyi ülke genelinde 7 milyon ton civarında ürün beklendiğini bildiriyor. Sektörün ekonomik etkisi ise yaş sebze ve meyve içinde önemli bir paya sahip olarak öne çıkıyor.

saha değerlendirmesi:

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz saha incelemeleri sonrasında sezonun hem üretim hem kalite açısından iyi geçtiğini belirtti. Kaçmaz'a göre, afet yaşanmadığı takdirde sezonun bol ve bereketli olacağı, üreticinin hak ettiği tarımsal değere ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi. Sektörün doğrudan ve dolaylı etkilediği nüfusun genişliği de vurgulanıyor; tarım Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 12,5 milyon kişi yaş meyve ve sebze sektöründen geçimini sağlıyor.

ihracat, lojistik ve pazarlama çalışmaları:

İhracat bu yıl erkenci ürünlerle başladı. Mersin ve Çukurova başta olmak üzere üretilen limon, mandalina, portakal ve greyfurt karayoluyla bir çok ülkeye gönderiliyor; denizyolu sevkiyatları için ise hazırlıklar sürüyor. Kaçmaz, Karadeniz üzerinden gemilerle sevkiyatların başladığını ancak savaş ve sigorta kaynaklı risklerin lojistiği zorladığını belirtti. Bu nedenle sektörün sevkiyat sürecini koordine edip krizi fırsata çevirecek çözümler üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Sektör temsilcileri, ihracat izinlerinin olgunluk indeksine göre verildiğini ve erkenci türlerin öncelikli olduğunu söylüyor. Ayrıca iç tüketimin artırılması için de adımlar atılıyor; Kaçmaz, İspanya örneğine atıfla iç tüketim dengesinin ihracatla birlikte yönetilmesinin üretici ve tüketici lehine sonuçlar doğuracağını ifade etti. İspanya'da 49 milyon nüfus için yaklaşık 4 milyon ton iç tüketim olduğu belirtiliyor.

sektörel dönüşüm ve destekler:

Kaçmaz, sektörün artık bir alt grup olmaktan çıkarak başlı başına bir sektör haline geldiğini vurguladı. Ayrıca Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyulduğu belirtildi; bunlar arasında Bitkisel Üretim Planlaması'nın 1 Ocak 2026'dan itibaren hayata geçirilmesi, biyolojik mücadele için faydalı böcek üretimleri ve reçete uygulamalarının başlaması sayıldı. Bu uygulamaların uzun vadede üretim ve kaliteye olumlu yansımalar yapması bekleniyor.

Ekonomik açıdan turunçgilden sağlanan döviz girdisi de öne çıkan veri; sektörün yıllık bazda yaklaşık 2 milyar dolar civarında döviz sağladığı kaydedildi. Kaçmaz, sadece ihracata odaklanmanın yeterli olmadığını, iç tüketimi artıracak çalışmalarla üretici ve tüketicinin dengeli bir sezon yaşamasının hedeflendiğini belirtti.

Genel değerlendirmede üretim ve kalite açısından herhangi bir sıkıntı gözlemlenmediği, lojistik ve dış pazar yönetiminde yaşanan sorunların koordinasyonla aşılmasının beklendiği ifade edildi. Sektör temsilcileri, kısa sürede denizyolu izinlerinin alınması ve nakliye güvenliğinin sağlanması halinde ihracatın planlandığı şekilde devam edeceğini aktarıyor.

ÜLKE GENELİNDE 12,5 MİLYON NÜFUSUN GEÇİM KAYNAĞI OLAN VE HER YIL YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAYAN YAŞ SEBZE VE MEYVELERDEN TURUNÇGİLLER DE ERKENCİ HASATLARLA BİRLİKTE İHRACAT BAŞLARKEN, BU YIL VERİM İLE KALİTENİN YÜKSEK OLDUĞU BİLDİRİLDİ.