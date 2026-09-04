tuval başında geçen yıllar: 81 yaşında köy ressamının sergiye uzanan öyküsü

alancık'ta tuvalin önünde geçen günler:

Zonguldak merkez ilçeye bağlı Alancık köyünde yaşayan 81 yaşındaki Ermiş, emekli yıllarını tuval başında geçiriyor. 39 yıl önce eşi vefat ettikten sonra dört çocuğunu büyütüp okutmuş olan Ermiş, ilerleyen yıllarda resme yöneldi ve kendi çabasıyla eserler üretmeye başladı.

Resim yapmaya herhangi bir akademik eğitim almadan başlayan Ermiş, izlediklerinden ve gördüğü kartpostal ya da tabloların izinden giderek tekniğini geliştirdi. Başlangıçta evinin duvarını süslemek amacıyla yola çıkan çalışmalar kısa sürede sayıca arttı; resme başladıktan sonra 44 tablo yapan Ermiş, 2006 yılında bir sergi de açtı.

ilham kaynakları ve çalışma biçimi:

Ermiş, televizyon programlarından özellikle Bob Ross'un yayınlarını takip ederek öğrenmesini anlattı. Bob Ross'u TRT 2'de izlediğini, buradan edindiği tekniklerle tepeler, dağlar ve manzara kompozisyonları oluşturmaya başladığını söyledi. Zaman içinde kendi yorumunu katarak kartpostallardaki görüntüleri yeniden düzenlemeyi de öğrendi.

Bazı eserlerini köydeki eski evlerin fotoğraflarından çizdiğini belirten Ermiş, bu yapılar artık var olmadıkları için onlara ayrı bir sevgi duyduğunu anlattı. Resimlerini çoğunlukla evinin balkonunda yapıyor; komşular ve yoldan geçenler çalışmalarını gördüğünde durup beğeniyle bakıyorlar.

günlük yaşamı, disiplin ve sergi hazırlığı:

Günlerini bahçe işleri, bulmaca ve resimle geçiren Ermiş, kış aylarını çarşıda geçirdiğini, yazları ise köydeki evinde çalıştığını ifade ediyor. Evdeki günlük düzeninde kızının ev işleriyle ilgilendiğini, kendisinin ise boş vakitlerinde tuvali alıp balkona çıktığını anlattı. Resim yaparken bütün dikkatini işe verdiğini, o anda dünyayı unuttuğunu söylüyor: 'Resim yaparken dünyayı unutuyorum.'

Bir pazarda resim satın almak isterken satıcıyı bulamayınca kendi resmi yapmaya karar verdiğini, o anın dönüm noktası olduğunu anlatan Ermiş, bu kararın onu ressamlığa götürdüğünü belirtti. Bugün evinde toplam 80 tablo bulunduğunu ve bunlardan bazılarını 15-17 Eylül tarihlerinde açacağı sergide göstereceğini söyledi.

Hayatının zor dönemlerinden biri olarak eşinin ölümünü anan Ermiş, eşinin 42 yaşında öldüğünü, kendisinin ise o zaman 40 yaşında olduğunu aktardı. Bu dönemde dört çocuğuna tek başına bakıp onları okutmanın sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

Ermiş, eskiden komşuluk ilişkilerinin daha sıcak olduğunu düşündüğünü ve modern yaşamla birlikte ziyaretlerin azaldığını ifade ederek, sosyal yaşam tercihini kendi içine kapanarak sürdürdüğünü belirtti. Sergi hazırlıkları ve günlük üretkenliği ile geçen zamanı, hem kendisi hem de çevresi için anlamlı buluyor.

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