Tuzcuzade Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi hak sahiplerine anlatıldı

Tuzcuzade Mahallesi'nde bilgilendirme toplantısı

Bayburt’un Tuzcuzade Mahallesi’nde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde hak sahiplerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda proje sürecine ilişkin yürütülen çalışmaların geldiği aşama, uygulama adımları ve hak sahiplerinin merak ettiği başlıklar ele alındı.

toplantının odağı:

Toplantı kapsamında proje ekipleri, sahada yapılan uygulamalar ve planlanan adımlar hakkında ayrıntılı sunum yaptı. Hak sahiplerinin sürecin işleyişi, hak ve yükümlülükleri ile teslim-tesellüm süreçlerine dair soruları dinlendi ve bu konularda açıklamalar yapıldı. Tartışılan başlıklar arasında proje takvimi, malik hakları ve teknik çalışmaların mevcut durumu yer aldı.

katılımcılar ve açıklamalar:

Bilgilendirme toplantısına Belediye Başkanı Mete Memiş, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, Daire Başkanı Burak Tozkoparan, GEDAŞ Kentsel Dönüşüm Müdürü Muharrem İhsan Alban, koordinatör Faruk Çetinkaya ile Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim katıldı. Katılımcılar, proje kapsamında yapılan çalışmaların şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve hak sahiplerinin süreçten haberdar olmasının öncelikli amaç olduğunu vurguladı.

Toplantıda ayrıca hak sahiplerinin bireysel talepleri ve teknik detaylara ilişkin soruları not alındı; ilgili birimler tarafından bu sorulara yönelik ek bilgilendirmelerin yapılacağı bildirildi. Sürecin sorunsuz ilerlemesi için iletişim kanallarının açık tutulacağı ve toplantıların düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.

Yerel yönetim ve proje ekipleri, dönüşüm sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti ve hak sahiplerinin süreç boyunca bilgilendirilmesinin devam edeceğinin altını çizdi.

TUZCUZADE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ HAK SAHİPLERİNE ANLATILDI