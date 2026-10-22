Tuzla'da ayakkabı fabrikasında gece yangını havadan görüntülendi

Tuzla'da gece başlayan fabrika yangını sabaha karşı kontrol altına alındı

İstanbul Tuzla'da bir ayakkabı fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sabah saatlerinde söndürüldü. Olay, saat 03.50 civarında Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi, Kazlıçeşme Caddesi üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi.

Yangının çıkış yeri ve yayılışı:

İddiaya göre fabrikanın bir bölümü depo olarak kullanılan alanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine civar ilçelerden ve bölgeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; yangının çatıdan başlaması müdahaleyi zorlaştırdı.

Müdahale süreci ve hasar:

Ekipler farklı noktalardan koordineli bir şekilde müdahale ederek yangını saatler sonra kontrol altına aldı. Olayda fabrikanın çatısında ve iç bölümünde geniş çaplı maddi hasar oluştu. Söndürme çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, yanan fabrikanın çatısı ve yangın bölgesi günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi; bu kayıtlar hasarın boyutunu ve müdahale sürecini belgeledi.

TUZLA'DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN FABRİKA YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BİRLİKTE SABAH SAATLERİNDE KONTROL ALTINA ALINIRKEN, YANAN FABRİKANIN ÇATISI GÜNÜN İLK IŞIKLARINDA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.