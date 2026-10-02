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U19 gelişim ligi’nde gol yağmuru: Kayserispor üstünlüğüyle 5-4

Arsuz Altındağ Gençlikspor ile Kayserispor arasında oynanan U19 Gelişim Ligi karşılaşması 9 gole sahne oldu; Kayserispor sahadan 5-4 galip ayrıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

U19 gelişim ligi’nde gol yağmuru: Kayserispor üstünlüğüyle 5-4

maçın özeti:

U19 Gelişim Ligi 2. hafta mücadelesinde Arsuz Altındağ Gençlikspor ile Kayserispor arasında tempolu ve gollü bir karşılaşma oynandı. Toplam 9 golün kaydedildiği mücadeleyi Kayserispor 5-4 kazandı. Maçın erken dakikalarında gelen gol ve son dakikalarda belirleyici vuruşlarla skor sık sık değişti; Kayserispor’dan Ali Macit Soylu’nun hat-trick’i maçın kaderini belirledi.

goller ve dakikalar:

Kayserispor: Arda Günder (Dk. 2), Ali Macit Soylu (Dk. 7, Dk. 30, Dk. 90+3), Ahmet Hüseyin Altun (Dk. 90+4).
Arsuz Altındağ Gençlikspor: İlker Genç (Dk. 14, Dk. 40), Muhammed Ali Özgüç (Dk. 37), Ahmet Eren Dümlü (Dk. 60).

kadrolar ve kartlar:

Hakemler: Mehmet Arif Yücel, Mehmet Fırıncıoğulları, Onur Karateke.

Arsuz Altındağ Gençlikspor ilk 11'i: İsa Bektaşlı; Arda Gül (Kutay Kemal Keskin dk. 41), Ahmet Korkmaz, Mustafa Furkan Seçer, Orhan Kök (Ahmet Eren Dümlü dk. 41), Yakup Efe Polat (Arif Kaan Önder dk. 63), Berkay Kar, Görkem Kuzu, Enes Karadaş, İlker Genç (Hasan Özdemir dk. 41), Muhammed Ali Özgüç (Muhammet Aksoy dk. 41).

Kayserispor ilk 11'i: Enes Aslan; Kerem Oğuztürk, Tarık Baturalp Başkan, Yiğit Ata Türk (Talha Yaşar dk. 46), Ahmet Hüseyin Altun, Hilmi Türkan (Emirhan Yerli dk. 63), Eralp Çam, Arda Günder (Berat Altıparmak dk. 63), Yusuf Göktuğ Özkılıç (Yiğit Efe Karadeli dk. 63), Ali Macit Soylu, Kadir Efe Çaloğlu (Arda İçgül dk. 52).

Sarı kartlar: Ahmet Korkmaz, Berkay Kar, Kemal Keskin, Enes Karadaş (Arsuz Altındağ Gençlikspor); Talha Yaşar, Kerem Oğuztürk, Ali Macit Soylu (Kayserispor).

U19 GELİŞİM LİGİ 2. HAFTA MAÇINDA ARSUZ ALTINDAĞ GENÇLİKSPOR İLE KAYSERİSPOR KARŞILAŞTI. 9 GOLÜN...

U19 GELİŞİM LİGİ 2. HAFTA MAÇINDA ARSUZ ALTINDAĞ GENÇLİKSPOR İLE KAYSERİSPOR KARŞILAŞTI. 9 GOLÜN ATILDIĞI MAÇI KAYSERİSPOR, 5-4 KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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