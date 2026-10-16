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Üç yıl sonra delillendirilen soruşturma: Kemalpaşa'da Ömer Şenol davasında 4 tutuklama

Kemalpaşa'da 19 Eylül 2023'te ormanlık alanda ağır yaralı bulunan Ömer Şenol'un ölümü üzerine yeniden yürütülen soruşturmada 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Üç yıl sonra delillendirilen soruşturma: Kemalpaşa'da Ömer Şenol davasında 4 tutuklama

Kemalpaşa dosyası yeniden açıldı, şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kemalpaşa ilçesinde 19 Eylül 2023 tarihinde ormanlık alanda ağır yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ömer Şenol olayıyla ilgili dosya yeniden ele alındı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda mevcut deliller ve iletişim kayıtları tekrar incelendi; soruşturmayı yürüten ekipler, yeni tespitler doğrultusunda operasyon düzenledi.

Operasyon ve gözaltılar:

İncelemeler sonucu 15 Ekim 2026 günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda ilk etapta 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve şüpheli ifadeleri ile yapılan yer gösterme sonucu dosyaya 4 şüpheli daha dahil edildi; böylece toplamda 13 kişi hakkında işlem yapıldı. İşlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 9 şüpheliye adli kontrol kararı uygulandı.

Soruşturmanın yöntemi ve dosyanın önemi:

Soruşturmada, daha önce toplanan delillerin yeniden değerlendirilmesi ile iletişim kayıtlarının ayrıntılı çözümlemesi ön plana çıktı. Ekiplerin vaka dosyasına ilişkin titiz çalışması ve yeni tespitler, soruşturmanın seyrini değiştirdi; yer gösterme işlemleri soruşturmada kilit rol oynadı. Bu sürecin sonuçları, faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasının etkinliğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

Bakan Gürlek'in açıklamaları:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gelişmeyi duyururken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiçbir cinayetin karanlıkta kalmaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda bugüne kadar 61 dosyada 68 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlatıldığını aktardı ve şunları söyledi: "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyalardaki her bir delilin izini sürmeye, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız."

Kemalpaşa dosyasında yürütülen çalışmalar, hem yerel makamların hem de merkezî birimlerin koordineli çalışmasının neticesinde önemli bir ilerleme kaydetti. Tutuklama ve adli kontrol kararlarıyla soruşturmanın bir sonraki aşamasında delillerin mahkeme sürecinde değerlendirileceği belirtiliyor.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, İZMİR&#039;DE 3 YIL ÖNCE İŞLENEN FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİN AYDINLATILDIĞINI...

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, İZMİR'DE 3 YIL ÖNCE İŞLENEN FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİN AYDINLATILDIĞINI DUYURDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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