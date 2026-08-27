Üç yıldır yatağa bağımlı annesine bakan oğulun fedakarlığı

Tunceli'de yaşayan Murat Tayam, yaklaşık üç yıldır bitkisel hayatta ve çeşitli cihazlara bağlı yaşayan annesi Selvi Tayam (68)'ın tüm bakımını evde üstlendi. Aşçılık mesleğini bırakan Tayam, annesinin pansumanından kişisel bakımına, beslenmesinden solunum desteğine kadar ihtiyaç duyduğu uygulamaları bizzat gerçekleştiriyor.

günlük bakım rutini:

Tayam, bakımın yoğunluğunu ve günlük ritüelini şöyle anlattı: "Yaklaşık 3 yıldır annem bitkisel hayatta, cihazlara bağlı yaşıyor ve ben bizzat bakıyorum. Pansumanından kişisel bakımına kadar her şeyini ben karşılıyorum. Normalde aşçılık yapıyordum, 3 yıldır kendimi tamamen anneme adadım." Her gün sabah ve akşam yanında olduğunu, burada uyuduğunu belirten Tayam, "2 saatte bir pozisyonunu değiştiriyorum, aspire ediyorum" diyerek yatak yaralarını önlemek için sürekli pozisyon verdiğini ifade etti.

sağlık geçmişi ve yaşanan zorluklar:

Tayam, annesinin sağlık geçmişini de anlattı: "Annemin, benim küçüklüğümden beri belinde sakatlık vardı. O sakatlık kendisiyle birlikte büyüyünce akciğer solunum yetmezliği, Alzheimer gibi bilinç bozukluğu başladı. Ardından beynine pıhtı attığı için bitkisel hayata girdi." Tayam, annenin beslenme ve oksijen ihtiyacının cihazlarla karşılandığını vurguladı.

Bakım sürecinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken Tayam, geceleri uyuyamadığını, sürekli başında olmak zorunda olduğunu ve pozisyon verilmediğinde vücutta yatak yaralarının oluşmaya başladığını söyledi. Ayrıca düzenli solunum desteğinin ve cihazların kesintisiz çalışmasının bakımın kritik unsurları arasında olduğunu belirtti.

Tunceli İl Sağlık Müdürü ve sağlık personelinin zaman zaman desteğiyle yaraların kontrolü ve pansuman için haftada bir yardım aldıklarını söyleyen Tayam, kişisel fedakârlığın ve sağlık ekiplerinin katkısının süreci nispeten hafiflettiğini ifade etti. Ancak hem fiziksel hem duygusal olarak ağır bir sorumluluk taşıdığını ekledi.

TUNCELİ’DE YAŞAYAN MURAT TAYAM, YAKLAŞIK 3 YILDIR BİTKİSEL HAYATTA VE CİHAZLARA BAĞLI YAŞAYAN ANNESİ SELVİ TAYAM’IN BAKIMINI TEK BAŞINA ÜSTLENİYOR.