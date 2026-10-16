Ücretsiz tren biletlerinde dijital kimlik dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, engelli, gazi, şehit yakını, vazife malulü ve devlet sporcusu gibi ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar 29 Ekim itibarıyla T.C. kimlik numarasıyla anlık doğrulama yaparak biletlerini alabilecek. Sistem, TCDD Taşımacılık AŞ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yürütülen veri entegrasyonu çalışmaları tamamlandıktan sonra devreye girecek.

Nasıl işleyecek?:

Vatandaşlar TCDD Taşımacılık AŞ’nin internet sitesi, mobil uygulamaları veya gişelerinden T.C. kimlik numaralarını girerek ilgili tarifeyi seçtiğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veri tabanından anlık hak sahipliği sorgulaması yapılacak. Sorgulama olumlu sonuçlandığında ücretsiz bilet otomatik olarak oluşturulacak ve yolculuk sırasında bilet ile birlikte yalnızca T.C. kimlik kartı ibrazı yeterli olacak. Fiziki engelli, gazi veya şehit yakını kartı ayrıca talep edilmeyecek.

Kayıt güncelleme ve alternatif kimlikler:

Yeni uygulamayla birlikte bilet satış sisteminde 2014 yılından bu yana tanımlı ücretsiz veya indirimli seyahat paketlerine ilişkin mevcut kayıtlar pasif hale getirilecek. İlgili vatandaşlar geçiş süreci ve yeni uygulamaya ilişkin olarak SMS ve diğer iletişim kanallarıyla bilgilendirilecek. Hak sahipliği sorgusu olumsuz çıkanlar, hak güncelleme ve veri doğrulama işlemleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yönlendirilecek.

Pasaport veya sürücü belgesi gibi alternatif kimliklerle seyahat eden vatandaşların ise hak sahipliği kartlarını ya da Engelsiz Mobil Uygulaması üzerinden oluşturulan anlık ve canlı karekodlu dijital kimlik belgelerini göstermeleri gerekecek. Ekran görüntüsü, fotoğraf veya PDF formatındaki belgeler geçerli sayılmayacak.

Bakan Uraloğlu uygulamanın, ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşların bilet alma ve yolculuk sırasındaki tüm süreçlerini daha hızlı, kolay ve konforlu hale getireceğini vurguladı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, ENGELLİ, GAZİ, ŞEHİT YAKINI VE DİĞER ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI BULUNAN VATANDAŞLARIN, T.C. KİMLİK NUMARALARIYLA HAK SAHİPLİĞİ DOĞRULAMASI YAPARAK ÜCRETSİZ BİLETLERİNİ ALABİLECEĞİNİ DUYURDU.