Ukraynalı Anastasiia Podrezova İslamı seçerek Zeynep adını aldı

Anastasiia Podrezova'nın islamı seçme süreci

Van'da ihtida eden Ukrayna uyruklu Anastasiia Podrezova, müslüman olarak Zeynep ismini aldı. Podrezova, İslamiyet'e ilgisinin 2021 yılında Türkiye'de ilk kez ezan duymasıyla başladığını, yıllar içinde internet araştırmaları, Müslümanlarla sohbetler ve Ramazan atmosferinin bu süreci şekillendirdiğini aktardı. Nihai kararını ise Ukrayna'daki çatışmalar sırasında yaşadığı korku dolu anların ardından vererek Kelime-i Şehadet getirip resmi ihtida merasimiyle inancını tescilledi.

Türkiye deneyimi ve ezanın etkisi:

Podrezova, 2021'de tatil için geldiği Türkiye'de ilk kez ezan dinlediğini ve bu deneyimin merakını tetiklediğini söyledi. Türkiye'de tanıştığı bir gençle uzun süre telefonda görüşüp İslam hakkında konuşmaya başladığını, daha sonra taşındığı şehirde iş yerindeki Müslümanlarla temasının arttığını anlattı. Podrezova, özellikle Ramazan ayındaki iftarların aile birlikteliği ve sıcak atmosferinin kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Korku ve aile tepkisinden çekindiği için uzun süre kararını ertelediğini söyleyen Podrezova, birkaç yıl sonra Türkiye'de tanıştığı o gençle yeniden karşılaşmasının süreci yeniden alevlendirdiğini ifade etti. Bu süreçte Vanlı Emrah Genç ile ilişkileri ilerledi ve din üzerine daha yoğun sohbetler yaşandı.

Çatışma sonrası karar ve ihtida merasimi:

Podrezova, ailesini ziyaret için gittiği Ukrayna'da çatışmaların başlamasıyla yaşadığı korku dolu anların kendisi için dönüm noktası olduğunu belirtti. O anlarda gökyüzüne baktığını ve bunun bir kader işareti, İslam'ı seçmesi için bir mesaj olduğu hissine kapıldığını söyledi. Ukrayna'dan ayrıldıktan sonra kendisine mesaj atan bir kişinin inanç soruları üzerine kalben Müslüman olduğunu fark ettiğini, tereddüt etmeden Kelime-i Şehadet getirdiğini anlattı.

Daha sonra Van İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle inancını resmileştiren Podrezova, bundan böyle Zeynep olarak anılacağını bildirdi. Podrezova'nın bu kararı sonrası birlikte olan Emrah Genç, sürecin uzun sohbetlere dayandığını, Podrezova'nın İslam ve ibadetlere karşı sıcak bir bakış geliştirdiğini ve birlikte evlilik planı yaptıklarını söyledi. Çiftin evlilik işlemlerini başlattıkları aktarıldı.

VAN’DA DÜZENLENEN İHTİDA MERASİMİYLE MÜSLÜMAN OLAN UKRAYNA UYRUKLU ANASTASİİA PODREZOVA, 2021 YILINDA TÜRKİYE’DE İLK KEZ DUYDUĞU EZANDAN ETKİLENEREK BAŞLAYAN İSLAMİYET YOLCULUĞUNU, UKRAYNA’DAKİ ÇATIŞMALARIN ARDINDAN KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK TAMAMLADI.