Dolar 48,5916 +0,13%
Euro 56,4454 +0,10%
Bist 14.359,85 -0,24%
Altın Gram 6.864,86 -0,30%
EUR/USD 1,1608 -0,05%
Brent Petrol 104,70 -2,72%
--°

Ukraynalı Anastasiia Podrezova İslamı seçerek Zeynep adını aldı

Van’da ihtida eden Ukraynalı Anastasiia Podrezova 'Zeynep' adını aldı; 2021’de duyduğu ezan, Ramazan ve Ukrayna’daki çatışmalar kararında etkili oldu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:41

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 09:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ukraynalı Anastasiia Podrezova İslamı seçerek Zeynep adını aldı

Anastasiia Podrezova'nın islamı seçme süreci

Van'da ihtida eden Ukrayna uyruklu Anastasiia Podrezova, müslüman olarak Zeynep ismini aldı. Podrezova, İslamiyet'e ilgisinin 2021 yılında Türkiye'de ilk kez ezan duymasıyla başladığını, yıllar içinde internet araştırmaları, Müslümanlarla sohbetler ve Ramazan atmosferinin bu süreci şekillendirdiğini aktardı. Nihai kararını ise Ukrayna'daki çatışmalar sırasında yaşadığı korku dolu anların ardından vererek Kelime-i Şehadet getirip resmi ihtida merasimiyle inancını tescilledi.

Türkiye deneyimi ve ezanın etkisi:

Podrezova, 2021'de tatil için geldiği Türkiye'de ilk kez ezan dinlediğini ve bu deneyimin merakını tetiklediğini söyledi. Türkiye'de tanıştığı bir gençle uzun süre telefonda görüşüp İslam hakkında konuşmaya başladığını, daha sonra taşındığı şehirde iş yerindeki Müslümanlarla temasının arttığını anlattı. Podrezova, özellikle Ramazan ayındaki iftarların aile birlikteliği ve sıcak atmosferinin kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Korku ve aile tepkisinden çekindiği için uzun süre kararını ertelediğini söyleyen Podrezova, birkaç yıl sonra Türkiye'de tanıştığı o gençle yeniden karşılaşmasının süreci yeniden alevlendirdiğini ifade etti. Bu süreçte Vanlı Emrah Genç ile ilişkileri ilerledi ve din üzerine daha yoğun sohbetler yaşandı.

Çatışma sonrası karar ve ihtida merasimi:

Podrezova, ailesini ziyaret için gittiği Ukrayna'da çatışmaların başlamasıyla yaşadığı korku dolu anların kendisi için dönüm noktası olduğunu belirtti. O anlarda gökyüzüne baktığını ve bunun bir kader işareti, İslam'ı seçmesi için bir mesaj olduğu hissine kapıldığını söyledi. Ukrayna'dan ayrıldıktan sonra kendisine mesaj atan bir kişinin inanç soruları üzerine kalben Müslüman olduğunu fark ettiğini, tereddüt etmeden Kelime-i Şehadet getirdiğini anlattı.

Daha sonra Van İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle inancını resmileştiren Podrezova, bundan böyle Zeynep olarak anılacağını bildirdi. Podrezova'nın bu kararı sonrası birlikte olan Emrah Genç, sürecin uzun sohbetlere dayandığını, Podrezova'nın İslam ve ibadetlere karşı sıcak bir bakış geliştirdiğini ve birlikte evlilik planı yaptıklarını söyledi. Çiftin evlilik işlemlerini başlattıkları aktarıldı.

VAN’DA DÜZENLENEN İHTİDA MERASİMİYLE MÜSLÜMAN OLAN UKRAYNA UYRUKLU ANASTASİİA PODREZOVA, 2021...

VAN’DA DÜZENLENEN İHTİDA MERASİMİYLE MÜSLÜMAN OLAN UKRAYNA UYRUKLU ANASTASİİA PODREZOVA, 2021 YILINDA TÜRKİYE’DE İLK KEZ DUYDUĞU EZANDAN ETKİLENEREK BAŞLAYAN İSLAMİYET YOLCULUĞUNU, UKRAYNA’DAKİ ÇATIŞMALARIN ARDINDAN KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK TAMAMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'da bisikletli zabıta ile çöp atanlara 4 bin lira ceza dönemi
images

Gaziantep'in lezzeti menengiç kahvesi turistlerin gözdesi
images

Manisa'da denetimli serbestlik yükümlüleri okulları yeni döneme hazırladı
images

Büyükpınar'da ihtiyaç sahibi aileye konteyner ev teslim edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yatağan'da 12 yıllık erik ağacı zamansız çiçek açtı

Manisa'da bisikletli zabıta ile çöp atanlara 4 bin lira ceza dönemi

Diyarbakır'da kaçakçılığa karşı geniş kapsamlı jandarma operasyonu

Karşıyaka'nın hedefi sezonu galibiyetle açmak: Altay ile İzmir derbisi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı