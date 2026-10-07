Dolar 49,1939 +0,04%
Euro 55,0080 -0,61%
Bist 12.083,16 -2,35%
Altın Gram 6.481,63 -2,13%
EUR/USD 1,1176 -0,77%
Brent Petrol 101,48 +0,89%
--°

Ulaşım güvenliğine levha hamlesi: Kaynaşlı Darıyeri Bakacak'ta

Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı Darıyeri Bakacak köyü yolunda trafik işaretlerini yenileyip yeni levhalarla köy yollarındaki güvenliği artırdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ulaşım güvenliğine levha hamlesi: Kaynaşlı Darıyeri Bakacak'ta

çalışmanın kapsamı:

Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Bakacak Köyü'nde sürüş ve yol güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir trafik levhası yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yol güzergâhında sürücülerin daha güvenli ve düzenli şekilde seyahat edebilmesi için gerekli noktalara trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirildi.

uygulamanın hedefleri:

Yapılan müdahaleyle ilgili yetkililer, levha ve işaretlemelerin görünürlüğünü iyileştirerek yönlendirme, hız kontrolü ve tehlike uyarılarının etkinliğinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Bu düzenlemelerin, özellikle köy yollarında meydana gelebilecek kazaların azaltılmasına ve sürücü davranışlarının düzenlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

çalışmanın devamı:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgili güzergâh üzerinde trafik güvenliğinin yükseltilmesi hedefleniyor. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köy yollarındaki ulaşım ve güvenlik çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI DARIYERİ BAKACAK KÖYÜ’NDE SÜRÜŞ VE YOL GÜVENLİĞİNİN...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI DARIYERİ BAKACAK KÖYÜ’NDE SÜRÜŞ VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA TRAFİK LEVHALARINI YENİLEYEREK GEREKLİ NOKTALARA YENİ LEVHALAR YERLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tuna nehrinde su çekildi: Bratislava'da debi 1900'den beri en düşük seviyeye ind...
images

Küsget ve 25 Aralık sanayi yollarında kapsamlı onarım
images

Harran'da köyler arası ulaşım 10 kilometrelik yolla yenileniyor
images

Beyşehir'de sürdürülebilir avcılık için sıkı denetim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartal ile Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı öncesi taktik ve güç çalıştı

İzin dönüşü kontrollere takılan hükümlü üzerinde metamfetaminle tutuklandı

Ordu'da jandarma çözdü: evden altın ve 40 bin lira çalan iki kişi tutuklandı

Hakkari çarşısına gelen deve ve midilliler şehre renk kattı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor