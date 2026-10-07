Ulaşım güvenliğine levha hamlesi: Kaynaşlı Darıyeri Bakacak'ta

çalışmanın kapsamı:

Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Bakacak Köyü'nde sürüş ve yol güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir trafik levhası yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yol güzergâhında sürücülerin daha güvenli ve düzenli şekilde seyahat edebilmesi için gerekli noktalara trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirildi.

uygulamanın hedefleri:

Yapılan müdahaleyle ilgili yetkililer, levha ve işaretlemelerin görünürlüğünü iyileştirerek yönlendirme, hız kontrolü ve tehlike uyarılarının etkinliğinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Bu düzenlemelerin, özellikle köy yollarında meydana gelebilecek kazaların azaltılmasına ve sürücü davranışlarının düzenlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

çalışmanın devamı:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgili güzergâh üzerinde trafik güvenliğinin yükseltilmesi hedefleniyor. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köy yollarındaki ulaşım ve güvenlik çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI DARIYERİ BAKACAK KÖYÜ’NDE SÜRÜŞ VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA TRAFİK LEVHALARINI YENİLEYEREK GEREKLİ NOKTALARA YENİ LEVHALAR YERLEŞTİRDİ.