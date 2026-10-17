Ülkü köyü merası tartışması yeniden alevlendi: TOKİ'den görüş talebi geldi

Mudanya'da karar bekleyen mera alanı:

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ülkü köyündeki mera alanına dair yürütülen işlemler hakkında meclise bilgi verdi. Başkan Dalgıç, daha önce hazırlanan imar planlarının, alanın sosyal donatı amacıyla kullanılmasının uygun bulunmaması nedeniyle iptal edildiğini hatırlattı.

Dalgıç, planların yeniden yürürlüğe konulabilmesi için Valilik aracılığıyla ilgili Bakanlıktan kamu yararı görüşü talep edildiğini; buna karşın Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüşünde söz konusu meranın tarım ve mera niteliği korunmasının uygun olduğu ve konut amaçlı kullanımının uygun görülmediği yönünde değerlendirme yapıldığını ifade etti.

TOKİ'nin talebi ve belediyenin konumu:

Meclis toplantısında paylaşılan son gelişmede, TOKİ tarafından belediyeye çarşamba günü bir yazı gönderildiği ve Ülkü köyündeki mera alanının konut amacıyla imara açılmasına ilişkin belediyenin görüşünün istendiği belirtildi. Bu gelişme, alanın geleceği ve olası konut projesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Dalgıç, belediyenin görüşünü oluştururken daha önce alınan kamu yararı başvurusu, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün tarım/mera değerlendirmesi ve diğer ilgili kurum görüşlerinin göz önüne alınacağını vurguladı.

Gelecek aşama ve belirsizlikler:

Söz konusu mera sahasının konut alanına çevrilmesine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği, Valilik ile Bakanlık arasındaki yazışmaların sonucu ve ilgili kurumların nihai görüşlerine göre şekillenecek.

Belediye meclisinde dile getirilen bu aşama, yerel planlama ilkeleri ile mera ve tarım alanlarının korunmasına ilişkin hukuki çerçeve dikkate alınarak değerlendirilmeye devam edilecek.

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI DENİZ DALGIÇ, ÜLKÜ KÖYÜNDEKİ MERA ALANININ KONUT AMAÇLI İMARA AÇILMASI KONUSUNDA TOKİ TARAFINDAN BELEDİYEDEN GÖRÜŞ İSTENDİĞİNİ AÇIKLADI.