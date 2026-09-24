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Uludağ'ı dört mevsim spor ve sosyal yaşama açacak dönüşüm

Uludağ'a 190 bin metrekarelik spor alanı, 4 kilometrelik yaya yolu ve kültürel-sosyal tesisler planlanıyor; iki otel yıkılarak yeşil yaşam alanı sağlanacak

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Uludağ'ı dört mevsim spor ve sosyal yaşama açacak dönüşüm

Uludağ planları tamamlanma aşamasında:

Uludağ Alan Başkanlığı, bölgeyi koruma önceliğini koruyarak yeni bir kullanım modeli hazırladı. BTSO ile TÜRSAB iş birliğinde düzenlenen 5'inci Bursa Turizm Zirvesi'nde konuşan Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, farklı kurumların yetkilerini tek bir planlama çerçevesinde buluşturmanın alan başkanlığının temel görevlerinden biri olduğunu söyledi. Zoroğlu, alanın milli park statüsünün devam ettiğini ve yetkililerin birinci ile ikinci oteller bölgesi ile kayak pistlerini kapsayan turizm alanında görev yaptığını vurguladı.

Planların kapsamı ve hedefleri:

Zoroğlu, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli alt planların tamamlandığını ve daha üst ölçekli planlama sürecinde de ilerleme kaydedildiğini hatırlattı. Açıklamaya göre temel amaç, Uludağ'ı korunmuş bir kimlikle plansızlıktan çıkarıp sürdürülebilir şekilde yönetmek. Zoroğlu'nun ifadesiyle, 'Bizim temel amacımız Uludağ'ı gerçekten korumak ve alanı plansızlıktan çıkararak sürdürülebilir şekilde yönetmek. Plan, bundan sonra yapacağımız bütün yatırımların ve koruma kararlarının çerçevesini belirleyecek.'

Spor alanı ve yüksek irtifa kampçılığı:

Planların en dikkat çeken unsurlarından biri, Uludağ'da yaklaşık 190 bin metrekarelik bir alanın spor amaçlı kullanım için ayrılması. Zoroğlu bu alanın sadece futbola hizmet etmeyeceğini, yatırımcıların futbol, tenis, padel, bisiklet ve atletizm gibi farklı branşlara yönelik tesisler oluşturabileceğini söyledi. Alanın büyüklüğü yaklaşık olarak 10-15 futbol sahasına denk geliyor ve yüksek irtifa kampçılığı açısından önemli avantajlar taşıyor. Zoroğlu, 'Amacımız Uludağ'ın yaz aylarında da sporcuların ve organizasyonların tercih ettiği bir merkez haline gelmesidir.' ifadelerini kullandı.

Otel yıkımları ve yeni sosyal yaşam alanları:

Konaklama yoğunluğunu artırmak yerine sosyal yaşamı güçlendirici düzenlemelere öncelik verileceği belirtildi. Zoroğlu, tahliyesi tamamlanan iki otelin yıkılacağını ve bu alanlarda kongre, sergi, gastronomi ve küçük ölçekli spor aktivitelerine hizmet edecek kültürel ve sosyal tesisler oluşturulacağını açıkladı. Ayrıca başka bir otelin de tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından plandan kaldırılacağı ve bu alanın kamu kullanımına açık yaşam ve yeşil alan olarak düzenleneceği ifade edildi. Zoroğlu, konut yapılmasının kanunen mümkün olmadığını ve doğal sit statüsünü değiştirecek bir yaklaşımın söz konusu olmadığını vurguladı.

Yaya erişimi ve güvenlik:

Uludağ'da yayaların uzun süredir karayolunu kullanmak zorunda kaldığına dikkat çekildi. Bu soruna çözüm olarak birinci ve ikinci oteller bölgesi ile teleferik hattını birbirine bağlayacak yaklaşık 4 kilometrelik yaya yolu planlara işlendi. Zoroğlu, yaya yolunun gündüz güvenli ulaşımı sağlayacağını, akşam saatlerinde ise ziyaretçilerin otellerden çıkarak sosyal alanlara erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Bu düzenlemelerin, bölgenin hem ziyaretçi deneyimini hem de güvenliğini artırması hedefleniyor.

Uludağ Alan Başkanlığı'nın hazırladığı bu üst ölçekli plan, ilerleyen dönemde yapılacak yatırımların yönünü belirleyecek ve doğal karakteri koruyarak bölgeyi dört mevsim kullanılabilir bir destinasyona dönüştürmeyi hedefliyor.

TURİZM ZİRVESİ’NDE ULUDAĞ PLANI: 4 KİLOMETRELİK YAYA YOLU, 190 BİN METREKARE SPOR ALANI

TURİZM ZİRVESİ’NDE ULUDAĞ PLANI: 4 KİLOMETRELİK YAYA YOLU, 190 BİN METREKARE SPOR ALANI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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