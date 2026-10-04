Uludere'de kadınlara yönelik afet hazırlığı: tatbikatla bilinçlendirme

eğitim etkinliği ve uygulamalar:

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit Beldesi'ndeki Uzungeçit Aile Destek Merkezi (ADEM)'de düzenlenen eğitimde, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası yapılması gerekenler katılımcılara aktarıldı.

Eğitim programı, teorik bilgilendirmenin ardından uygulamalı tatbikatlarla devam etti. Katılımcılara afet farkındalığı, deprem anında doğru davranış ve tahliye prosedürleri uygulamalı olarak gösterildi. Bina tahliyesinin ardından belirlenen güvenli toplanma alanına geçilerek pratik uygulama tamamlandı.

katılımcı odaklı yaklaşımın detayları:

Program boyunca uygulamalı çalışmalar ön plana çıkarıldı; tahliye rotaları, toplanma alanları ve temel ilk yardım önlemleri pratiğe döküldü. Eğitimde yapılan uygulamalar, katılımcıların sahada hızlı karar alma ve birlikte hareket etme becerilerini güçlendirmeyi hedefledi.

afet yönetiminin önemine vurgu:

Şırnak AFAD yetkilileri, modern afet yönetiminin yalnızca müdahalelerden ibaret olmadığını belirterek, "hazırlıklı olma, acil müdahale, iyileştirme ve zarar azaltma aşamalarından oluşan döngüsel bir süreç" olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda risklerin afet öncesinde azaltılmasının ve toplumun bilinçlendirilmesinin kritik olduğu vurgulandı.

Yetkililer, verilen eğitimlerle kadınların hem kendi aileleri hem de bulundukları toplum açısından afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesinin amaçlandığını; benzer eğitimlerin diğer yerleşim birimlerinde de sürdürüleceğini bildirdi.

ŞIRNAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD), AFETLERE KARŞI TOPLUMUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE RİSKLERİN AFET ÖNCESİNDE AZALTILMASI AMACIYLA EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.