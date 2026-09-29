Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6360 -0,13%
Bist 12.464,78 -1,02%
Altın Gram 6.560,63 +0,08%
EUR/USD 1,1351 -0,19%
Brent Petrol 97,91 +0,08%
--°

Uludere'de öğrencilere kuduz farkındalığı: hayvan temasında güvenli davranışlar öğretildi

Uludere İlçe Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlükleri, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü'nde Ortasu Ortaokulu öğrencilerine kuduz, bulaşma yolları ve korunma bilgisi verdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Uludere'de öğrencilere kuduz farkındalığı: hayvan temasında güvenli davranışlar öğretildi

Uludere'de bilgilendirme çalışması:

28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında, Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim, Ortasu Ortaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Programa katılan öğrencilere kuduz hastalığı hakkında temel bilgiler verildi; hastalığın bulaş yolları ve korunma yöntemleri ayrıntılı şekilde anlatıldı. Eğitim sırasında hayvanlarla temas esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duruldu ve özellikle hayvan teması sonrası yapılması gereken davranışlara ilişkin önemli uyarılar paylaşıldı.

Farkındalık ve sonraki adımlar:

Yetkililer, çalışmanın amacının kuduz konusunda bilinç oluşturmak ve öğrencilere doğru davranış alışkanlıkları kazandırmak olduğunu belirtti. Eğitim çalışmalarının sürdürüleceği ifade edilerek benzer bilgilendirmelerin devam edeceği vurgulandı.

ŞIRNAK&#039;IN ULUDERE İLÇESİNDE, 28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ GÜNÜ KAPSAMINDA ORTASU ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE...

ŞIRNAK'IN ULUDERE İLÇESİNDE, 28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ GÜNÜ KAPSAMINDA ORTASU ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE KUDUZ HASTALIĞI, BULAŞ YOLLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ ANLATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan'a Sinan Kütüphanesi gençlerin hayallerine kapı açacak
images

Yurt yemekhanesindeki kediler hijyen endişesi oluşturdu
images

Sigortanın dört elementten doğan güvence vaadi
images

Aydın Gençlik Merkezi öğrencilerin kente uyumunu sahada kolaylaştırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da karavan ve outdoor dünyası üçüncü kez büyük buluşmasına hazırlanıyor

Tokat'ta Ocaklı köy yolu sağanak sonrası çöktü

Kocasinan'a Sinan Kütüphanesi gençlerin hayallerine kapı açacak

Yurt yemekhanesindeki kediler hijyen endişesi oluşturdu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan