ulus çerçi köyünde samanlık yangını sürüyor

Ulus'ta samanlık yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bartın'ın Ulus ilçesi Çerçi köyünde, Bünyamin Akar'a ait üç katlı binanın samanla dolu bodrum katında yangın çıktı. Yangının, kalorifer bacasından sıçrayan alevlerin içerideki samanları tutuşturmasıyla başladığı bildirildi.

Olay sabah saat 04.00 civarında tespit edildi ve kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Müdahale ekipleri, alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun çalışma yürütüyor.

yangının çıkışı ve boyutu:

Bodrum katta bulunan toplam 2 bin 500 saman balyasından yaklaşık 800'ünün tamamen yandığı tahmin ediliyor. Balyalardaki yangının yaklaşık 5 saattir devam ettiği kaydedildi.

müdahale çalışmaları ve etkilenenler:

İtfaiye ekipleri, iş makineleri yardımıyla saman balyalarını dışarı çıkararak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgeye sevk edilen ekip ve köylüler alevlerle müdahale ederken dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler, olay yerinde yapılan müdahaleler sonrası ayran içerek kendilerine gelmeye başladı. Yetkililer yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE 3 KATLI BİR BİNANIN SAMANLIK KISMINDA YANGIN ÇIKTI. EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN DEVAM EDİYOR.