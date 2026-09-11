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Uluslararası öğrencilerle ilk yardımda omuz omuza: Kızılay gönülleri gençlerle buluştu

Ankara Hamamönü'ndeki YTB'de düzenlenen 'İlk Yardım ve Göç' etkinliğinde uluslararası öğrencilere sağlık çalışanlarıyla birlikte temel ilk yardım eğitimi verildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Uluslararası öğrencilerle ilk yardımda omuz omuza: Kızılay gönülleri gençlerle buluştu

Ankara'da 'İlk Yardım ve Göç' temalı buluşma

Ankara Hamamönü'ndeki YTB binasında, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde düzenlenen programda "İlk Yardım ve Göç" teması ele alındı. Etkinlikte farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler ile sağlık çalışanları bir araya getirildi ve acil durumlarda ilk müdahalenin önemi vurgulandı.

Eğitimde uygulamalı temel yaşam desteği öne çıktı:

Program kapsamında katılımcılara temel ilk yardım ve temel yaşam desteği uygulamaları gösterildi. Öğrencilerle yapılan simülasyonlarla maketler üzerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleşti; amaç, uluslararası öğrenciler arasında ilk yardım farkındalığını artırmak ve acil durumlarda hızlı, doğru müdahale bilincini güçlendirmekti.

Kızılay'dan dayanışma ve bilinç mesajı:

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, kurumun iletişim çalışmaları hakkında bilgi vererek "11 yeni spot filmin" hayata geçirildiğini söyledi. Can, güçlü ve bilinçli toplum vurgusu yaparak, "Güçlü birey güçlü toplumu oluşturur, güçlü toplum güçlü ülkeyi oluşturur" ifadesini kullandı ve katılımcılara şu mesajı iletti: "Kalbi iyilik için çarpan genç Kızılay gönüllerimizle omuz omuzayız". Ayrıca, "Dünya ilk yardım gününün 26. yılı anısına" maket gösterimleriyle ön bilgi sunulacağını belirtti.

Etkinlik, eğitim ve simülasyonların ardından katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi; program, hem pratik becerilerin pekişmesine hem de farklı coğrafyalardan gelen öğrenciler arasında dayanışma ve iletişimin güçlenmesine katkı sağladı.

ANKARA&#039;DA DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜ KAPSAMINDA, &quot;İLK YARDIM VE GÖÇ&quot; TEMASIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA...

ANKARA'DA DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜ KAPSAMINDA, "İLK YARDIM VE GÖÇ" TEMASIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA, FARKLI ÜLKELERDEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İLE SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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